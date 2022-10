Da oltre un anno ruba ogni giorno la pappa ai gatti randagi: la denuncia di una volontaria “C’è una persona che ruba quasi ogni giorno un chilo di pappa ai gatti randagi”: è la denuncia di una volontaria di Seregno che si occupa di una colonia felina. Indaga la Polizia Locale.

A cura di Fabio Pellaco

Foto di repertorio

C'è un ladro di croccantini, ma nessuno sa chi è. Da circa un anno una persona ruba regolarmente la pappa destinata ai gatti di una colonia felina di Seregno, comune della bassa Brianza, ma non si è ancora riusciti a rintracciare il nome del responsabile.

Un chilo di pappa rubata ogni giorno

Un gesto odioso, ancor più perché perpetrato nel tempo. A rendere noto quanto sta accadendo è stata una volontaria che si occupa di sfamare i mici randagi che circolano per le strade del paese. La donna si è recata negli uffici della Polizia Locale di via Umberto I per sporgere denuncia.

Secondo quanto riferito agli agenti, ci sarebbe una persona che da circa un anno sottrae quasi ogni giorno la pappa dei gatti. Dalla mangiatoia sparirebbero tutte le volte quasi un chilogrammo di croccantini. In questi mesi, tra coloro che si occupano di dar da mangiare ai gatti è cresciuta la rabbia per i continui furti, ma soprattutto c'è grande preoccupazione per la sorti dei felini che trovandosi a corto di cibo potrebbero finire in pericolo per procurarsi il pasto giornaliero.

La volontaria ha così deciso di coinvolgere le Forze dell'Ordine per mettere fine a una situazione che sta ormai andando avanti da troppo tempo. La richiesta rivolta agli agenti è quella di installare un sistema di videosorveglianza per individuare il responsabile e mettere fine ai furti.

"Un furto che a noi volontari costa caro"

"Non ci sono parole – ha commentato la donna a MonzaToday –. Non so chi possa compiere questo gesto. Ma è un reato. Se questa persona non ha la disponibilità economica per acquistare i croccantini per i suoi gatti può chiedere aiuto direttamente alle associazioni animaliste, ma non deve togliere il cibo ai gatti delle colonie feline".

La volontaria conclude sottolineando che oltre al danno economico per coloro che si impegnano a prendersi cura dei gatti senza padrone, il furto è un reato perseguibile dalla legge: "Ostacolare l'attività del tutore della colonia felina è un reato penale, oltre che un furto. Un furto che a noi volontari costa caro: infatti siamo noi che paghiamo di tasca nostra la pappa per i mici delle colonie del comune che seguiamo".