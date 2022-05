Da Mercedes a Volvo, centinaia di accessori per auto contraffatti trovati in un deposito: Centinaia di accessori per auto, camion e motorini contraffatti sono stati trovati in un deposito a Mantova: è stato disposto il sequestro e gli imprenditori indagati.

A cura di Ilaria Quattrone

Da Aprilia e fino a Volvo e Mercedes: sono questi tutti i prodotti che i finanzieri dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno sequestrato tra Como e Mantova. Si trattava perlopiù di accessori per auto, camion e motorini. Tutti sono stati prodotti tra Cina e Pakistan e sono stati riportati in Italia – in maniera illecita e con la bandiera italiana – privi delle informazioni obbligatorie previste dalla legge.

I prodotti trovati

Le indagini sono partite dopo che, sugli scaffali di un punto vendita di Cadorago (Como), sono stati trovati alcuni di questi articoli: si tratta soprattutto di toppe in stoffa contraffatte che riproducevano i marchi Suzuki, Iveco, Moto Guzzi, Volvo, Fiat, Harley Davidson, Triumph, Kawasaki, Ducati, Renault e Mercedes e capi di abbigliamento (cinture, borselli, gilet e foulard). Le Fiamme Gialle hanno poi localizzato un deposito in provincia di Mantova dove hanno trovato accessori per automobili, camion e biciclette che – anche in questo caso – presentavano sempre la bandiera italiana, che arrivavano dalla Cina e dal Pakistan, e alcun tipo di informazione che rispettasse la legge.

Gli accessori avevano un valore di oltre 870mila euro

Si trattava quindi di prodotti dal valore di oltre 870mila euro. Tutti i materiali sono stati ovviamente sequestrati. I proprietari del deposito sono stati denunciati e dovranno rispondere delle accuse di contraffazione, frode in commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendali. Inoltre dovranno anche fare i conti con le violazioni amministrative previste dal Codice del Consumo e dalla normativa di settore in maniera di corretta etichettatura dei prodotti tessili. La Guardia di Finanza hanno poi dato notizia alla Camera di Commercio di Como e Lecco.