Da gennaio a Milano cani e gatti potranno essere seppelliti insieme ai loro proprietari: le regole da seguire Dal primo gennaio i milanesi potranno seppellire i loro animali d’affezione nei cimiteri cittadini vicino ai loro umani. Ecco tutte le regole da seguire. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Dal 2025 c'è il via libera definivo anche a Milano. Dal primo gennaio i milanesi potranno seppellire i loro animali d'affezione nei cimiteri cittadini vicino quindi ai loro umani. In città quindi si attua una legge regionale del 2019 e riprende un regolamento regionale del 2022. Qualche anno il regolamento dei servizi funebri del Comune di Milano ne parlava e ora sarà possibile.

Secondo le regole previste, la tumulazione potrà avvenire in cellette (due urne cinerarie in tutto, di cui una dell'animale), in colombari (tre cassette di resti o ceneri al massimo) o in tombe di famiglia. Nei cimiteri non è previsto nessun nome o fotografia dell'animale sulla lapide, come invece è ammessa una foto del defunto con il suo animale. Resta invece obbligatoria sull'urna una targa col tipo e il nome, la data di cremazione e l'eventuale numero di microchip. E se in futuro è necessario un'eventuale spostamento del proprietario dal cimitero questo significherà che si potrà spostare anche i resti dell'animale. Come sarà possibile richiedere di chiedere la sepoltura nei cimiteri con i loro proprietari?

Uno degli eredi del proprietario dell'animale dovrà procedere semplicemente presentando un'istanza per ottenere la tumulazione delle ceneri nello stesso manufatto del defunto proprietario. Così come sarà necessario presentare un certificato di cremazione dell'animale, che riporti i dati sia dell'animale sia del proprietario.

Lo scorso marzo c'era già stato il via libera del Consiglio Comunale di Cinisello Balsamo, alle porte di Milano. Come spiega il Comune del milanese la decisione era stata presa a seguito del "crescente riguardo maturato sia a livello sociale che giuridico verso la tutela degli animali e la mutata considerazione degli stessi da parte dei padroni tanto da essere considerati parte della famiglia".