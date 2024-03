Cani e gatti potranno essere seppelliti insieme al padrone: “Sono parte della famiglia” A Cinisello Balsamo, alle porte di Milano, si possono tumulare le ceneri degli animali domestici nello stesso loculo o tomba di famiglia: la decisione presa in Consiglio Comunale porta avanti le indicazioni di Regione Lombardia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Il Consiglio Comunale di Cinisello Balsamo, alle porte di Milano, ha dato il via libera per tumulare le ceneri degli animali domestici nello stesso loculo o tomba di famiglia del defunto. I consiglieri hanno portato avanti la linea già seguita dal vigente Regolamento della Regione Lombardia.

Come spiega il Comune del milanese la decisione è stata presa a seguito del "crescente riguardo maturato sia a livello sociale che giuridico verso la tutela degli animali e la mutata considerazione degli stessi da parte dei padroni tanto da essere considerati parte della famiglia". Ad una condizione: gli animali saranno in teche separate, tutto garantendo "la tutela dell’igiene pubblica, dell’ambiente e della salute. Per animali da compagnia si intendono cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni".

Il Comune poi riporta tutti i dettagli: "Pertanto il Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 20/03/2007 si arricchisce di un articolo specifico. L’art. 74 bis (Tumulazione animali da compagnia) specifica inoltre che la presenza dell’animale deve essere riportata nei registri cimiteriali, occorre il certificato di cremazione e che la volontà del defunto o degli eredi deve essere espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al comune in cui si trova il cimitero di destinazione delle ceneri, mentre sulla lapide o sulla tomba di famiglia non si può esporre fotografie dell’animale da compagnia tumulato o riportare iscrizioni".

L'assessore ai Servizi cimiteriali Francesco Scaffidi commenta così la decisione approvata anche in Consiglio comunale: "Ancora una volta questa Amministrazione si dimostra attenta e sensibile nel recepire le richieste dei cittadini. La tumulazione degli animali da compagnia, quando morti, insieme ai padroni, è un gesto di attenzione per chi considera il proprio animale un membro a tutti gli effetti della famiglia. Una iniziativa accolta dal Consiglio comunale che ne ha compreso la valenza".