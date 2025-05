video suggerito

Crolla il controsoffitto in un asilo nido a causa delle forti piogge, l'edificio si allaga: come stanno i bimbi Sono tanti i danni causati dall'ondata di maltempo che negli scorsi giorni si è abbattuta su tutta la Lombardia. Tra questi c'è anche un asilo nido di Como dove è crollato parte del controsoffitto. Al lavoro per mettere in sicurezza l'edificio.

A cura di Giulia Ghirardi

Foto di repertorio

Nonostante le due allerte meteo per temporali e rischio idrico e idrogeologico diramate dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia, sono stati tanti i danni e le conseguenze portate dall'ondata di maltempo che negli scorsi giorni si è abbattuta su tutta la Lombardia. Tra questi, c'è anche un asilo nido di Como dove è crollato parte del controsoffitto.

In particolare, i fatti risalgono alla mattinata di ieri, giovedì 22 maggio, e hanno interessato l'asilo nido Babylandia situata in via Palestro a Como. In seguito alle forti piogge, di tutta la struttura, soltanto un'aula è rimasta agibile. Nel resto degli spazi sono stati, infatti, trovati acqua e calcinacci che nel corso della notte si sono staccati dal soffitto e sono caduti rovinosamente sul pavimento. Fortunatamente né bambini, né maestre erano presenti al momento del crollo.

All'arrivo i bambini sono stati radunati tutti nell'unica aula agibile mentre il personale dell'asilo ha cominciato a posizionare diverse vaschette e secchi per raccogliere l’acqua che stava provocando diversi allagamenti nell'edificio. L'asilo ha fatto sapere alle famiglie che, proprio a causa dei danni subiti, alcuni bambini saranno costretti a rimanere a casa, almeno fino a quando i soffitti saranno messi in sicurezza.

Oltre all'asilo, sono molti i danni subiti dal territorio circostante. In particolare, sempre nella giornata di ieri, le forti piogge hanno causato una frana sulla via per Torno che è stata chiusa temporaneamente al traffico fino a quando i Vigili del fuoco e la Protezione civile sono riusciti a ripristinato il manto stradale.