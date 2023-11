Crescono i suicidi in Lombardia, la consigliera del M5S: “Aumentano le richieste d’aiuto tra gli under 26” Sono aumentati i suicidi e i tentati suicidi in Italia e in Lombardia. Considerato l’aumento di richieste d’aiuto da parte dei giovani e giovanissimi, la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Paola Pizzighini invita Regione Lombardia a lavorare sulla prevenzione e l’ascolto per sostenere i soggetti più fragili.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, giovedì 2 novembre, in Regione Lombardia si è svolta la Commissione Sanità durante la quale è stata ascoltata, così come richiesto dal Movimento 5 Stelle, la presidente di Telefono Amico Italia Monica Petra. L'invito è conseguenza dell'allarme lanciato proprio nel mese di settembre quando l'associazione aveva spiegato che erano aumentati i suicidi e i tentati suicidi tra i giovani e i giovanissimi.

La consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Paola Pizzighini ha spiegato che nei primi sei mesi del 2023 ci sono state 3.700 richieste di aiuto. Queste sono quindi aumentate del 37 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022: "Nel 2022 a Telefono Amico Italia sono giunte complessivamente 6 mila chiamate di aiuto, il 29 per cento delle quali da under 26. Il disagio giovanile è tangibile e preoccupante, serve monitorare con attenzione questo fenomeno".

L'esponente ha spiegato come siano in aumento le richieste di aiuto per difficoltà esistenziali e relazionali: "Per limitare il fenomeno è fondamentale agire sulla prevenzione e prendersi cura dei soggetti più fragili come fa l'associazione Telefono Amico". E proprio per questo motivo, si augura che attraverso le parole della dottoressa Petra, Regione Lombardia "comprenda una volta di più i disagi delle persone che stanno vivendo momenti di grande difficoltà".

È essenziale quindi che si lavori sulle attività di prevenzione e ascolto. Per farlo, quindi, propone che Regione collabori "con Telefono Amico Italia, soprattutto con un occhio di riguardo al disagio vissuto dai giovani, attraverso iniziative concrete e patrocini, anche onerosi, per iniziative utili a sensibilizzare la popolazione lombarda sul tema".