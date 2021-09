Credera Rubbiano, cade mentre guida la motocross: gravissimo un ragazzino di 14 anni Un ragazzino di 14 anni è stato ricoverato in codice rosso con l’elisoccorso dopo essere rovinosamente caduto al suolo mentre, su una pista d’allenamento, guidava una motocross. È successo nel pomeriggio di oggi, martedì 7 settembre, a Credera Rubbiano, in provincia di Cremona. Il 14enne ha riportato gravi ferite.

Cade dalla motocross, grave un ragazzino di 14 anni

Secondo quanto ricostruito, tutto è successo verso le 16.30 quando una chiamata di aiuto ha raggiunto il centralino del 118 regionale, avvisando del drammatico incidente. Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia ha subito inviato un'ambulanza, un'automedica e fatto alzare in volo l'elisoccorso di Parma. Allertati anche i carabinieri del Comando di Crema che hanno mandato una pattuglia. Al loro arrivo, gli operatori sanitari hanno trovato il 14enne stesso a terra: stabilizzato, è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Parma dove è stato preso in cura dai dottori del nosocomio.

Circuito chiuso, indagini affidate ai carabinieri

Secondo quanto riportato da La provincia di Cremona, il giovane stava guidando una Husqvarna 125 quando, in un passaggio della pista, pare averne perso il controllo. Dopo averlo soccorso, i responsabili del percorso hanno immediatamente chiuso il circuito così da consentire che il personale medico potesse operare in tranquillità per facilitare le cure al ragazzino. Al momento non sono note le sue condizioni cliniche. Sulla vicenda indagano i carabinieri che devono accertare le cause della caduta del giovane.