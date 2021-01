Il bollettino di oggi venerdì 8 gennaio con gli aggiornamenti sulla diffusione del Coronavirus in Lombardia. Nelle ultime 24 ore in Lombardia i nuovi casi positivi al Covid-19 sono 1.963 a fronte di 18.415 tamponi, stando ai dati ufficiali comunicati dalla Regione. Ieri il dato era stato di 2.799 nuovi contagi su 20.331 tamponi. In totale dall'inizio della pandemia in Lombardia sono stati eseguiti 4.998.160 tamponi. Aumenta rispetto a ieri il dato giornaliero sui decessi: sono stati segnalati 133 morti nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 34), per un totale dall'inizio della pandemia di 25.665 decessi ufficiali nella sola Lombardia.

I ricoverati negli ospedali della Lombardia

Gli aggiornamenti sulla situazione dei ricoveri negli ospedali e nelle terapie intensive della Lombardia, fondamentali per monitorare l'andamento dell'epidemia, descrivono una situazione negativa sul fronte dei ricoveri. Nelle ultime ore il bilancio dei ricoveri in ospedale è aumentato di 73 unità, portando il totale a 3.436 (ieri erano 3.363). Calano invece lievemente i ricoveri nei reparti di terapia intensiva: il saldo è 7 pazienti in meno rispetto a ieri (quando il saldo tra nuovi ingressi e dimissioni era di 2 pazienti in meno), per un totale di 466 persone ricoverate. Continua a crescere il numero dei guariti/dimessi, ora arrivato a 414.643: sono 1.395 le persone che sono riuscite a superare la malattia nelle ultime 24 ore.

I nuovi positivi nelle province

Vaccini anti Covid, in Lombardia somministrate 34.417 dosi

Stando ai dati aggiornati poco dopo la mezzanotte di oggi, in Lombardia sono state somministrate 34.417 dosi di vaccino anti Covid su 153.720 consegnate. Per il momento, come nel resto d'Italia, si sta procedendo con la vaccinazione degli operatori sanitari, dei medici e degli infermieri degli ospedali. Solo successivamente si passerà alle altre categorie a rischio, compresi gli ospiti delle Rsa e gli altri anziani, oltre che alle forze dell'ordine.