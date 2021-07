Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 3.003 nuovi contagi su 41.537 tamponi realizzati, contro i 4.132 casi e i 57.954 tamponi della giornata precedente. Sono questi i dati del bollettino di domenica 4 aprile 2021 sulla diffusione del Coronavirus in Lombardia. In totale sono stati effettuati 8.385.613 tamponi dall'inizio della pandemia. Diminuisce anche il numero di ricoverati in reparti ordinari e di terapia intensiva, mentre resta stabile il numero dei decessi registrati in una giornata: sono 74 i decessi registrati oggi, mentre ieri sono stati registrati 97 morti. In totale sono 31.130 i morti ufficiali per Covid in Lombardia dall'inizio della pandemia.

La situazione negli ospedali lombardi

La situazione negli ospedali lombardi: sono 6.622 i pazienti ricoverati nei reparti ordinari di Covid, contro i 6.660 di ieri, con una riduzione di 38 unità. Nelle terapie intensive sono 864 i degenti: dato in aumento rispetto a ieri, quando se ne contavano 862 (+2). Procede spedito il processo di guarigione per tanti altri pazienti: nelle ultime 24 ore hanno superato la battaglia col Covid altri 3.090 individui, portando l'ammontare totale dei guariti/dimessi a 625.949 da inizio pandemia.

I contagi nelle province lombarde

Di seguito la situazione nelle province lombarde, con la suddivisione per aree di competenza dei contagi rilevati nelle ultime 24 ore. Secondo quanto comunicato, sono 751 i casi individuati nella provincia di Milano, 188 in quella di Como e 295 in quella di Monza e Brianza. Nella provincia di Bergamo sono 278 i nuovi positivi, mentre in quella di Brescia se ne contano 655. A Varese sono stati trovati altri 162 cittadini contagiati dal virus, nel Mantovano 144 e in provincia di Pavia 111. Nel Lodigiano sono 45, in provincia di Sondrio 66 e in quella di Cremona 139. A Lecco ne sono stati segnalati 111.