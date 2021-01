In Lombardia sono stati registrati 1832 casi di Coronavirus su 39.462 tamponi effettuati. È quanto emerge dal bollettino di oggi sabato 30 gennaio diramato dal ministero della Salute. Diminuiscono lievemente i nuovi contagi rispetto a ieri, quando erano stati registrati 1.900 nuovi casi di Coronavirus su 34.156 tamponi complessivi (nel totale sono calcolati anche i test rapidi antigenici, oltre ai tamponi molecolari). In totale dall'inizio della pandemia in Lombardia sono stati eseguiti 5.640.919 tamponi. Diminuisce anche il dato giornaliero sui decessi: sono stati segnalati 58 morti nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 77), per un totale dall'inizio della pandemia di oltre 27mila decessi (27.074) nella sola Lombardia, tenendo conto solo di quelli ufficiali.

I ricoverati negli ospedali della Lombardia

Sul fronte dei ricoveri negli ospedali e nelle terapie intensive della Lombardia, nelle ultime ore il bilancio dei ricoveri in ospedale è diminuito di 36 unità, portando il totale a 3454 (anche ieri erano diminuiti arrivando a 3.490). Diminuiscono lievemente anche i ricoveri nei reparti di terapia intensiva: sono 2 in meno (ieri il saldo era stato di 8 pazienti in più) per un totale di 377 persone ricoverate. Continua a crescere il numero dei guariti/dimessi, ora arrivato a 459.401: sono 1.147 le persone che sono riuscite a superare la malattia nelle ultime 24 ore.

La situazione nelle province Lombarde

Per quanto riguarda le province lombarde, sono 363 i nuovi casi di positivi al Coronavirus in provincia di Milano. Sono 143 i nuovi positivi nella provincia di Monza e Brianza, 265 in quella di Varese, 374 in provincia di Brescia, 165 in quella di Como e 119 in provincia di Pavia. La provincia di Bergamo ha registrato 65 nuovi contagi, mentre sono 59 quelli a Lecco e 26 i nuovi contagi nella provincia di Lodi. I contagi registrati in provincia di Cremona sono invece 49, 54 quelli in provincia di Sondrio. Infine, sono 103 i casi in provincia di Mantova.

La Lombardia zona gialla dall'1 febbraio

Intanto il monitoraggio di ieri della Cabina di regia ha certificato il passaggio della Lombardia in zona gialla. L'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza ha stabilito che da lunedì 1 febbraio la regione passerà nella fascia di rischio più blando per quanto riguarda la diffusione del Coronavirus: riapriranno a pranzo bar e ristoranti e ci si potrà spostare liberamente anche all'infuori del proprio Comune. Restano in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5 e il divieto di spostamento tra regioni.