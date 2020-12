Il bollettino di oggi mercoledì 30 dicembre, con gli aggiornamenti sulla diffusione del Coronavirus in Lombardia. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi positivi sono 1.673 su 23.878 tamponi effettuati. Ieri il dato era stato di 843 nuovi contagi su 11.607. In totale dall'inizio della pandemia in Lombardia sono stati eseguiti 4.826.709 tamponi. Sale rispetto a ieri il dato giornaliero sui decessi: sono stati segnalati 80 morti nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 49), per un totale dall'inizio della pandemia di 25.038 decessi ufficiali nella sola Lombardia.

La situazione negli ospedali della Lombardia

Gli aggiornamenti sulla situazione dei ricoveri negli ospedali e nelle terapie intensive della Lombardia, fondamentali per monitorare l'andamento dell'epidemia, descrivono una situazione ancora in miglioramento. Nelle ultime ore il bilancio dei ricoveri in ospedale è diminuito di 17 unità, portando il totale a 3.617 (ieri erano 3.634). Diminuiscono anche i ricoveri nei reparti di terapia intensiva: il saldo è di 17 pazienti in meno rispetto a ieri (quando il saldo tra nuovi ingressi e dimissioni era di 14 ricoverati in meno), per un totale di 481 persone ricoverate. Continua a crescere il numero dei guariti/dimessi, ora arrivato a 397.010: sono 3.015 le persone che sono riuscite a superare la malattia nelle ultime 24 ore.

I nuovi positivi nelle province

Per quanto riguarda le province lombarde, sono 256 i nuovi casi di positivi al Coronavirus in provincia di Milano. Sono 59 i nuovi positivi nella provincia di Monza e Brianza, 68 in quella di Varese, 105 in provincia di Brescia, 50 in quella di Como e 74 in provincia di Pavia. La provincia di Bergamo ha registrato 14 nuovi contagi, mentre sono 34 quelli a Lecco, 29 i nuovi contagi nella provincia di Lodi, 38 in quella di Cremona, 42 in provincia di Sondrio e 46 in quella di Mantova.