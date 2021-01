Inizia con altri 3.056 casi e 80 morti il 2021 della Lombardia sul fronte dell'emergenza Coronavirus. A dirlo il bollettino di oggi, venerdì 1 gennaio 2021, primo giorno dell'anno, con gli aggiornamenti sulla diffusione del Coronavirus in Lombardia. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi positivi sono 3.056 su 25.467 tamponi effettuati. Ieri il dato era stato di 3.859 nuovi contagi su 32.858 tamponi. In totale dall'inizio della pandemia in Lombardia sono stati eseguiti 4.885.034 tamponi. Cala solo lievemente rispetto a ieri il dato giornaliero sui decessi: sono stati segnalati 80 morti nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 85), per un totale dall'inizio della pandemia di 25.203 decessi ufficiali nella sola Lombardia.

La situazione negli ospedali della Lombardia

Gli aggiornamenti sulla situazione dei ricoveri negli ospedali e nelle terapie intensive della Lombardia, fondamentali per monitorare l'andamento dell'epidemia, descrivono una situazione in miglioramento. Nelle ultime ore il bilancio dei ricoveri in ospedale è diminuito di 85 unità, portando il totale a 3.352 (ieri erano 3.437). Diminuiscono anche i ricoveri nei reparti di terapia intensiva: il saldo è di due pazienti in meno rispetto a ieri (quando invece il saldo tra nuovi ingressi e dimissioni era in positivo), per un totale di 487 persone ricoverate. Continua a crescere il numero dei guariti/dimessi, ora arrivato a 401.444: sono 2.287 le persone che sono riuscite a superare la malattia nelle ultime 24 ore.

I nuovi positivi nelle province

Per quanto riguarda le province lombarde, sono 800 i nuovi casi di positivi al Coronavirus in provincia di Milano. Sono 233 i nuovi positivi nella provincia di Monza e Brianza, 157 in quella di Varese, 462 in provincia di Brescia, 221 in quella di Como e 308 in provincia di Pavia. La provincia di Bergamo ha registrato 122 nuovi contagi, mentre sono 136 quelli a Lecco, 77 i nuovi contagi nella provincia di Lodi, 76 in quella di Cremona, 64 in provincia di Sondrio e 328 in quella di Mantova.

Vaccini anti Covid in Lombardia: salgono le adesioni al Trivulzio di Milano

Intanto continua la campagna vaccinale per contrastare il Coronavirus. In questi giorni sono state distribuite le prime migliaia di dosi giunte in Lombardia e destinate al personale sanitario così come previsto dal piano nazionale. Tra le strutture prime destinatarie sono comprese anche le rsa lombarde dove nei mesi scorsi si sono verificati casi e decessi sempre più alti: anche il Pio Albergo Trivuzio, la storica casa di riposo milanese che in primavera è stata travolta dai contagi e dai morti di Covid-19 aderirà alla campagna e anche in maniera piuttosto alta, così come spiegato da Fabrizio Pregliasco, virologo e supervisore scientifico del Pat. "C'è stata una grandissima adesione che sfiora quasi il 100 per cento, abbiamo quasi l'80 per cento che si è prenotato e anche fra gli ospiti e i familiari c'è una grande voglia di vaccinarsi".