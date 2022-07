Covid in Lombardia, ospedali di nuovo in crisi: molti contagi fra il personale Nel momento in cui i posti letto tornano a riempirsi dentro gli ospedali lombardi, è a rischio l’organizzazione interna del personale a causa dei contagi (e delle ferie estive)

Paura, ancora una volta, per gli ospedali lombardi. Sia per la pressione che Omicron sta esercitando sul sistema sanitario e sui posti letto nei reparti di Malattie infettive e Geriatria, sia per i numerosi contagi tra il personale.

Capita in un periodo di ferie estive, che mette a maggior ragione in difficoltà le risorse locali nel fronteggiare la nuova ondata di Coronavirus. A rischio insomma l'organizzazione interna delle strutture sanitarie, negli incastri tra isolamento, malattie e ferie: nel momento in cui sarebbe necessario di disporre del numero massimo di personale, il personale diminuisce.

Al Niguarda una cinquantina di operatori, tra medici e infermieri, sono a casa dopo l'esito di un tampone positivo. All'Asst Santi Paolo e Carlo 28 su 4.200, una cifra un poco inferiore al Policlinico. A fine giugno i sanitari positivi erano circa 250. E i dati non possono adesso che aumentare, visto che il picco è atteso per la fine del mese di luglio.

I dati di questi giorni

Ieri sono stati 8.542 i nuovi casi giornalieri di Coronavirus in Lombardia, a fronte di 36.178 tamponi effettuati. Secondo il bollettino del 3 luglio, diminuiscono i ricoveri in area medica ma rimangono stabili le terapie intensive (24).