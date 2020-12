"Abbiamo avuto una riunione che però è stata anche questa interlocutoria. Il Governo non ha ancora chiarito quale sarà la proposta". Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha fatto il punto sulle attese decisioni dell'esecutivo sulle regole e le restrizioni per il periodo delle festività natalizie.

La decisione definitiva sulla possibile zona rossa tra il 21 dicembre e il 6 gennaio è slittata ancora. Il Governo, ha aggiunto Fontana, definirà la sua proposta "domani tra mezzogiorno e le 3, quindi domani capiremo". Il governatore lombardo ha parlato dopo il confronto di questo pomeriggio tra Regioni e Governo sulle ulteriori restrizioni anti-Covid nel periodo natalizio.

"Quello che come presidenti del centrodestra abbiamo richiesto – ha aggiunto Fontana – è che ci siano certezze, che ci siano i ristori e che siano effettivi per tutte le categorie che subiranno dei danni da questa situazione".Al momento sono emerse solo alcune indiscrezioni sulle regole per il periodo di Natale e Capodanno. Stando a quanto trapelato nelle ultime ore, il Governo starebbe pensando di istituire un'unica zona rossa proprio a ridosso del 25 dicembre.

Si tratta di restrizioni ulteriori rispetto a quelle già previste dall'ultimo Dpcm e dal decreto Natale per il periodo compreso tra il 21 dicembre e il 6 gennaio e per i giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno. In ogni caso, stando alle ultime indiscrezioni, nessun cambio di colore è in vista per l'ultimo weekend prima di Natale: i tanti che avevano già programmato di partire dalla Lombardia per raggiungere i propri luoghi di origine potranno farlo senza particolari restrizioni