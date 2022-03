Costumi e maschere di Carnevale non a norma e pericolosi: 180 accessori sequestrati a Milano Sequestrati 180 articoli di Carnevale non conformi alle normative di sicurezza. Gli accessori – maschere, costumi, boa di piume colorate – erano in vendita in un minimarket in via Valtorta a Milano.

A cura di Francesco Loiacono

Le maschere e gli accessori di Carnevale sequestrati dalla polizia locale

A Milano il Carnevale non è ancora finito, e anzi il clou deve ancora arrivare. L'attenzione della polizia locale, in questo periodo, è per questo motivo volta al controllo degli accessori in vendita affinché rispettino tutti gli standard di sicurezza. Non era così per 180 tra costumi, maschere e altri articoli trovati in vendita in un negozio in via Valtorta, zona Turro. Gli agenti della sezione annonaria della polizia locale sono entrati in un minimarket e hanno controllato i prodotti in vendita: ben 180 tra ali da fatina, boa di piume colorate, costumi e maschere di Carnevale anche per adulti sono risultati sprovvisti del marchio della Comunità economica europea (Cee) che attesta la conformità del prodotto alle normative di sicurezza e quindi l'idoneità all'immissione in commercio. Per questo motivo tutti gli articoli sono stati sequestrati, mentre il titolare del punto vendita è stato sanzionato con una multa di tremila euro.

A Milano il Carnevale dura di più: finirà sabato 5 marzo

La maggior parte degli articoli sequestrati era destinata ai bambini che a Milano stanno continuando a festeggiare in questi giorni il Carnevale. Nel capoluogo lombardo infatti, per ragioni legate al rito ambrosiano introdotto da Sant'Ambrogio, il Carnevale non termina il martedì grasso, come avviene nel resto d'Italia, ma dura di più: il Carnevale ambrosiano o Carnevalone si protrae fino a sabato 5 marzo. Per gli agenti della polizia locale si tratta di giorni in più in cui controllare che tutti gli articoli per fare festa siano a norma, e non potenzialmente pericolosi per bambini e adulti.