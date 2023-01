Costretto a fare cinque ore di treno per studiare a Milano: “Gli affitti sono improponibili” Davide è uno studente di vent’anni che studia al Politecnico di Milano, ma ha scelto di rimanere a vivere in provincia di Mantova: “I prezzi degli affitti a Milano sono improponibili”, racconta a Fanpage.it.

"La mia di storia inizia a settembre dall’anno scorso. Quel giorno ho iniziato a percorre circa duecento chilometri pur di avere l’opportunità di studiare al Politecnico di Milano": a scrivere a Fanpage.it per raccontare la sua storia è Davide, studente di vent'anni del Politecnico di Milano che vive a Borgo Virgilio (Mantova).

L'universitario, così come tanti altri studenti, ha scelto di viaggiare e fare la vita da pendolare. Per lui e la sua famiglia, i costi degli affitti sono troppo elevati. "Da settembre a dicembre ho fatto avanti e indietro da Mantova. Attualmente sono a casa perché c'è la sessione di esami. In quei tre mesi, le lezioni si tenevano per cinque giorni di fila".

"Io andavo solo tre giorni a settimana perché per gli altri due erano previsti solo due ore di lezione al giorno e quindi, considerato che dovevo percorrere molti chilometri e svegliarmi alle 4.30, usufruivo della didattica a distanza prevista dal Politecnico".

Perché Davide viaggia da Mantova a Milano

Il primo treno partiva da Mantova alle 5.18 del mattino e arrivava a Milano Bovisa – sede dell'Università – alle 7.55. "L’arrivo in aula era previsto per le 8.05 circa e fortunatamente i professori erano abbastanza clementi con l’orario di inizio. Finite le lezioni solitamente l’arrivo a casa era previsto per le sei o nel peggiore dei casi alle 8 quando le lezioni finivano alle 5".

Le cose si complicheranno nel secondo semestre quando Davide andrà a lezione per quattro giorni di fila: "Da cinque giorni siamo passati a quattro, ma è aumentato il numero di ore perché avendo 7-8 ore di lezione non posso farle tutte da casa. Finendo molto tardi le lezioni, verso le 18 arriverò a casa alle 21".

"Il motivo per cui io faccia avanti e indietro ogni giorno da Milano è semplicemente che i prezzi degli affitti a Milano sono improponibili e, non potendo usufruire di vantaggi o di borse di studio, a causa della mia fascia Isee che non mi permette di accedere alle agevolazioni, sono costretto a viaggiare avanti e indietro da Mantova a Milano".

Anche per le residenze universitarie, è necessario presentare l'Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) e in ogni caso queste strutture hanno posti limitati (qualche centinaio) a fronte del numero di studenti del Politecnico (oltre 46mila nell'anno accademico 2020/21): "È molto difficile entrare. Non ho l'obbligo di presenza a lezione, ma frequento perché per me è necessario".