Costretta a vivere in garage con i figli: “Ho paura di mio marito” Una donna a Mantova è costretta a vivere con i suoi figli per paura del marito: gli assistenti sociali sono intervenuti così da consentire alla donna di poter prendere possesso di casa sua.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

A Mantova una donna vivrebbe in un garage insieme ai figli perché ha paura dell'ex marito: è quanto ha riportato il quotidiano La Gazzetta di Mantova. La donna è stata trovata in pochi metri quadrati con due materassi a terra, senza finestre, senza acqua e senza luce. Nello stesso palazzo vivrebbe l'uomo dal quale ha divorziato e che vive nel loro appartamento perché lei stessa lo ha accolto per fargli scontare gli arresti domiciliari.

L'ex moglie costretta a vivere in garage con i figli

L'uomo si sarebbe però così impossessato della abitazione costringendo i piccoli e la madre a vivere in garage. Il Comune di Mantova è venuto a conoscenza di questa situazione e tramite gli assistenti sociali ha deciso di intervenire. Prima hanno incontrato i piccoli e dopo hanno fatto un sopralluogo nel garage.

La donna dovrà chiedere di trascrivere il divorzio anche in Italia

L'assessore al Welfare Andrea Caprini ha spiegato che assistenti hanno chiarito alla donna come poter tornare in possesso di casa sua. Prima sarà necessario che il divorzio trascritto nel suo paese d'origine venga reso valido anche in Italia. A quel punto, l'ex marito potrà scontare in un'altra abitazione gli arresti domiciliari.

"Se la signora farà tutti i passi necessari, credo che in pochi giorni la situazione possa risolversi a suo favore e ritornare nel suo alloggio", continua. Sarà anche necessario denunciare l'ex per maltrattamenti così da far scattare le procedure del Codice Rosso e la protezione per lei e i suoi figli: "Detto questo bisogna sempre considerare la delicatezza della vicenda, di cui eravamo a conoscenza da tempo".