Cos’è il trucco del foglio per rubare smartphone e portafogli ai clienti dei locali Il trucco del foglio è una tecnica molto usata dai borseggiatori anche a Milano. Basta un pezzo di carta abbastanza grande da poter nascondere lo smartphone della vittima e il ladro riesce a portarlo via senza che la vittima se ne accorga.

A cura di Enrico Spaccini

C'è chi lo chiama "trucco del foglio" e chi "truffa del foglietto", ma la sostanza è la stessa. È l'ennesima tecnica che ladri e borseggiatori usano per poter derubare le proprie vittime e che sembra che stia diventando sempre più comune. Si tratta di una mossa che tende a distrarre il malcapitato e a sottrargli smartphone o portafoglio nascondendolo sotto un pezzo di carta. Alcuni giorni fa questo trucco è quasi riuscito anche con Christian ‘Bobo' Vieri, l'ex bomber 50enne tra le altre dell'Inter e della nazionale: "L'abbiamo beccata ed è andata via", ha raccontato su una storia Instagram, "a Milano bisogna stare attenti".

In cosa consiste il trucco del foglio

I pochi passaggi che compongono questa truffa sono stati riassunti anche dall'ex centravanti appena dopo aver sventato il furto nei suoi confronti mentre si trovava a cena nel capoluogo lombardo. In pratica, il malintenzionato individua la sua vittima tra la folla, meglio se seduta a un tavolo di un bar o di un ristorante all'aperto.

Dopodiché si avvicina al malcapitato e lo distrae con alcune richieste, spesso di denaro o a volte anche di una semplice informazione. Nel frattempo, però, posiziona un foglietto o un fazzoletto, in alcuni casi anche una cartina stradale, sopra lo smartphone o il portafoglio della vittima che si trova sul tavolino. Dopo aver fatto questo, si allontanano con la refurtiva nascosta nel fazzoletto prima che la vittima riesca ad accorgersi di quanto appena accaduto.

Il tentato furto a Vieri

Per sua fortuna, Vieri si è reso conto che c'era qualcosa di strano nelle richieste di quella sconosciuta. Così, come ha spiegato anche sua moglie, la showgirl e conduttrice televisiva Costanza Caracciolo, hanno capito che stava mettendo in atto il trucco del foglio e sono riusciti a mandarla via.

Nelle sue storie Instagram in cui ha raccontato l'episodio, Vieri ha lanciato anche un appello che è stato poi condiviso da diverse pagine social. "Attenzione perché queste persone prendono un foglio e lo mettono sul telefono, e poi vi prendono telefono e foglio", ha detto, "a Milano bisogna stare attenti".