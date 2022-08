Cosa significano i manifesti gialli e blu con la scritta “Credo” che tappezzano Milano Sono apparsi all’improvviso e tappezzano l’intera città: è un mistero cosa promuovano i cartelloni pubblicitari apparsi per tutta Milano.

A cura di Fabrizio Capecelatro

I misteriosi cartelloni apparsi per Milano (Foto da Twitter)

Sono spuntati tutti in una notte, per tutta Milano, e sono riusciti nel loro intento di attirare l'attenzione del pubblico, nonostante una città ormai deserta per le vacanze estive. La forza dei manifesti dei infesti blu, con la scritta "Credo" in bianco e una sottolineatura gialla, è quella di aver fatto nascere un vero e proprio mistero intorno al loro significato.

I manifesti misteriosi

Non sono soltanto affissi ai pali della luce, ma girano anche a bordo di camion vela in giro per tutta la città di Milano. Fino a ieri non ce n'era neanche uno e invece oggi la città sembra tappezzata.

Sono dei cartelloni pubblicitari con lo sfondo blu e una sola scritta in bianco: "Credo". Sotto una linea di sottolineatura, a dare maggiore forza alla parola, in giallo.

In un'altra versione hanno, invece, lo sfondo giallo e la scritta (la stessa) in blu, con la sottolineatura in bianco. Insomma cambia la disposizione, ma non il risultato ottico,

Non presentano alcun logo o nome di brand, per questo non si riesce a capire quale sia il loro significato e se intendono promuovere qualcosa.

Questo ha fatto nascere un vero e proprio mistero intorno alla loro affissione.

Il loro significato

Non essendo esplicitato l'intento pubblicitario della loro affissione, visto il periodo pre-elettorale dapprima si è pensato che potessero essere una trovata propagandistica di qualche partito. E, vista la situazione politica attuale, forse non mettere il nome di alcun partito potrebbe quasi aiutare ad attirare l'attenzione.

Qualcun altro ha invece proposto una spiegazione diversa: i cartelloni hanno i colori della bandiera dell'Ucraina (tranne che per il bianco della scritta) e quindi potrebbe trattarsi di una campagna di sensibilizzazione a favore del Paese in guerra. A maggior ragione che ora sempre essersi attenuata l'attenzione mediatica sul conflitto.

Ma non è possibile non soffermarsi anche sull'unica parola stampata sui cartelloni pubblicitari: "Credo". Un termine che rimanda inevitabilmente alla sfera religiosa. Che non sia quindi una campagna pubblicitaria con finalità religiose? Il giallo e il bianco sono anche i colori del Vaticano.

Il mistero, per ora, non sembra avere una soluzione facile e probabilmente sarà disvelato soltanto quando gli organizzatori usciranno allo scoperto. Ma le possibilità di restare delusi dalla natura dell'enigma è sicuramente molto alta.