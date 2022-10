Cosa fare a Milano e in Lombardia per Halloween 2022: gli eventi per adulti e bambini Per la notte di Halloween sono tanti gli eventi organizzati a Milano sia per gli adulti che per tutta la famiglia. Ecco cinque consigli su come passare la serata.

È tornata la notte più buia dell'anno. Ma anche una delle più divertenti, per grandi e piccini. È la notte di Halloween, la celebrazione di origine celtica che durante la vigilia di Ognissanti celebra gli spiriti, la magia, l'occulto e il mistero. Nonché fantasmi, streghe, zucche infestate, scheletri, diavoli e altri mostri spaventosi.

Una festa amatissima nei Paesi anglosassoni, ma che anche nel Mediterraneo ormai è più diffusa che mai. E festeggiata dunque anche a Milano e in Lombardia, che quest'anno rinunciano all'atmosfera crepuscolare dell'autunno per trascorrere la festa al caldo. Non mancano, comunque, le iniziative per passare la serata (e giornata) al meglio, che sia con gli amici o insieme alla famiglia. Primo tra tutti è ancora possibile visitare i campi di zucche per Halloween. Ecco qui le cinque migliori.

Halloween a Leolandia (Bergamo)

La più grande festa di Halloween per bambini. Il 31 ottobre tutto il Parco si tinge di arancione e Halloween si trasforma in HalLEOween tra zucche animate, fantasmini dispettosi, il grande Festival delle Scope Magiche, numerosi spettacoli a tema dal vivo e Leo Stregone insieme a Mia Streghetta. Un magico mondo, costellato di feste e colazioni a tema.

Halloween dentro le foreste al Parco Nord di Milano

Giochi spaventosi, animali da brivido. La foresta del Parco Nord si tinge d'incanto durante la giornata del 1 novembre, in occasione della mostra "Halloween dentro le foreste": una mostra immersiva al centro della biodiversità del grande parco milanese. Per imparare divertendosi.

Halloween alla fabbrica del vapore

Questa notte l'appuntamento è anche alla Fabbrica del Vapore per un "vero party da paura". Un mix di divertimento e altre che gli organizzatori presentano l'evento come un perfetto incontro di "magia e paura che fonderanno per dare vita ad una serata in cui uscirne non sarà facile". Nella stessa notte si potrà accedere alla mostra di Andy Warhol-La pubblicità della Forma, che per l'occasione rimarrà aperta anche in notturna, con un speciale pacchetto mostra e party.

Halloween con il Funeral Party di Club Haus 80’s

Chi è pronto a scatenarsi in pista allora la vera Festa di Halloween è tra musica dance ed elettronica. Una vera festa nel quale la paura è la protagonista e dove è obbligatorio presentarsi mascherati. L'appuntamento è negli spazi di via Merano 18 a Milano. L’ingresso è gratuito registrandosi online, ma chi vuole può acquistare un drink a 15 euro per saltare la coda in cassa. La serata inizierà alle 22.30 e durerà fino alle 4 di mattina.

Halloween al Parco Sempione

Notte di puro divertimento e terrore anche in via Procaccini, nella splendida zona del meraviglioso parco Sempione. Il Milano Cafe di Milano propone un’imperdibile party a tema. La serata avrà inizio alle 20 con un ricco e gustoso Royal Aperitif, disposto sui vari corner food, accompagnato da un sottofondo musicale con un crescendo di note. Nel dopocena si apriranno le danze con i dj set che proporranno la migliore musica del momento e di tutti i generi fino alle prime ore del mattino. Graditissimo un dresscode in maschera.