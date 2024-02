Cosa fa oggi Veronica Lario, ex moglie di Berlusconi: l’attico di lusso e l’attività da imprenditrice La carriera da attrice di cinema e teatro, il matrimonio con Silvio Berlusconi e la battaglia legale per gli alimenti dopo la separazione. Oggi Veronica Lario investe in start up di intelligenza artificiale e vive in un lussuoso attico in Brianza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Una First Lady silenziosa. Negli anni, ad eccezione di una rumorosissima lettera pubblicata sulle pagine dei giornali dopo lo scandalo Noemi Letizia, dell'ex signora Berlusconi si è visto ben poco: pochissime dichiarazioni, apparizioni in occasioni ufficiali ed eventi pubblici, ancora meno interviste. Dopo la separazione dal fondatore di Forza Italia e una lunga causa legale tra i due, Veronica Lario è quasi scomparsa nel dimenticatoio. Fino a oggi.

"Sono stata trattata da velina ingrata, il Tribunale di Milano mi ha negato ogni diritto", ha spiegato durante il suo primo racconto a favore di telecamere, a SkyTg24. "Adesso sono una persona normale, faccio l'imprenditrice". Ma cosa fa oggi Veronica Lario, madre degli ultimi tre figli di Berlusconi Barbara, Eleonora e Luigi?

La carriera da attrice di cinema e teatro

Veronica Lario, pseudonimo di Miriam Raffaella Bartolini, è nata a Bologna il 19 luglio del 1956. Ha iniziato la propria carriera come attrice di cinema e teatro: recita per Lina Wertmuller e Dario Argento, mentre il compagno del tempo Enrico Maria Salerno la volle accanto a sé come protagonista femminile della commedia teatrale di Fernand Crommelynck Il magnifico cornuto, dove si esibiva senza veli al Teatro Manzoni di Milano.

Il matrimonio con Silvio Berlusconi

È durante una rappresentazione di questo spettacolo, nel 1980, che conosce Silvio Berlusconi, imprenditore edile in rampa di lancio e proprietario della struttura. Con lui intraprende subito una relazione amorosa, e si trasferisce nella sede operativa della Fininvest in via Rovani a Milano. Nell'ottobre del 1985, quando Berlusconi ottiene il divorzio dalla prima moglie e (madre dei primi due figli Marina e Piersilvio) Carla Dall'Oglio, i due iniziano a convivere. Si sposano con rito civile il 15 dicembre 1990, dopo la nascita dei tre figli Barbara (1984), Eleonora (1986) e Luigi (1988).

Lo scandalo Noemi Letizia e la separazione

L'unione tra i due dura fino al 2009. Dopo durissime esternazioni pubbliche sulle candidate per il Pdl (definite da Lario "ciarpame senza pudore") e contro l'apparizione del marito alla festa dei diciotto anni di una ragazza di Casoria, Noemi Letizia ("La strada del mio matrimonio è segnata", scrive all'Ansa, "non posso stare con un uomo che frequenta le minorenni. Non posso più andare a braccetto con questo spettacolo. Qualcuno ha scritto che tutto questo è a sostegno del divertimento dell’imperatore: condivido"), Veronica Lario e Silvio Berlusconi avviano le pratiche di separazione.

La battaglia legale per gli alimenti in tribunale

La questione degli alimenti fu molto e lungamente dibattuta in sede legale. Nel dicembre 2012 la sentenza di separazione non consensuale depositata al tribunale di Milano fissava a 3 milioni di euro mensili l'assegno di mantenimento che Silvio Berlusconi avrebbe dovuto versare alla Lario, ridotto poi a 1,4 milioni nel 2015.

Il 16 novembre 2017 la Corte d'Appello di Milano, accogliendo il ricorso presentato dalla difesa di Berlusconi, stabilì che l'ex marito non avrebbe dovuto versare l'assegno divorzile da 1,4 milioni di euro al mese all'ex moglie, che fu addirittura chiamata a restituire quanto percepito a partire dal marzo 2014, ovvero circa 50 milioni di euro. Sentenza confermata in Cassazione, che portò gli ex coniugi a sottoscrivere un accordo privato secondo cui Lario non avrebbe più percepito l'assegno di mantenimento, senza bisogno di restituire quanto già incassato. Alla morte dell'ex premier, nel giugno del 2023, viene esclusa dall'asse ereditario.

Cosa fa oggi Veronica Lario

L'ex moglie di Silvio Berlusconi oggi mette in chiaro: "Io miliardaria? La sentenza del Tribunale di Milano mi ha tolto ogni diritto". Si definisce "imprenditrice", e investe in start up di intelligenza artificiale.

Dopo un lungo periodo trascorso tra le stanze della villa di Macherio, l'ex First Lady abita in un lussuoso attico a Vimercate (Monza e Brianza), precisamente all'interno del complesso Torri Bianche: si trova al diciottesimo piano, dove si gode una fantastica vista a 360 gradi sulle Prealpi e sui grattacieli di Milano Porta Nuova. I vicini di casa, secondo le indiscrezioni, dicono di vederla uscire di rado: la donna, oggi 68enne, conduce una vita riservata e lontana dai riflettori.

Al centro, la passione per i cavalli e l'equitazione. "Dall'equitazione ho imparato a fare sempre dei passi indietro, quando c'è bisogno". E ancora. "Dopo la separazione ho iniziato a montare a cavallo. A 55 anni quando uno smette io ho iniziato. Mi è servito molto, ho usato molto dell‘ippoterapia che mi ha aiutato tanto in questi anni di momenti difficili nei quali era meglio chiudersi che aprirsi”.