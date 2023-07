Cosa dice la denuncia per stalking dell’ex compagna nei confronti di Filippo Facci Filippo Facci ha ricevuto un ammonimento notificato dal Questore di Milano, dopo la denuncia per stalking da parte dell’ex moglie. La notizia viene diffusa dopo che il giornalista di Libero è finito nella bufera per un articolo sul caso di Leonardo Apache La Russa. “Solo un pretesto”

Il giornalista Filippo Facci

Nei giorni scorsi il giornalista Filippo Facci è finito nella bufera per alcune frasi scritte in un articolo sul caso di Leonardo Apache La Russa, accusato di violenza sessuale da una ragazza di 22 anni. Adesso a venire diffusa è anche la notizia di un ammonimento nei suoi confronti da parte del Questore di Milano Giuseppe Petronzi, in seguito a una denuncia per stalking presentata dell'ex compagna. In seguito a questi due eventi, per il giornalista di Libero, potrebbe così saltare la conduzione di un programma tv previsto per il prossimo autunno, una striscia quotidiana in onda su Rai 2 intorno alle 13.

La lite davanti alla scuola media

Tutto sarebbe iniziato quattro anni fa. "Ho lasciato questa donna per la mia attuale convivente nel 2019, anno in cui i giudici civili del tribunale di Milano hanno regolamentato l'affido dei nostri figli", ha raccontato Facci. In quell'anno la nona sezione del Tribunale civile di Milano stabilisce l’affido congiunto dei due figli della coppia, 13 e 6 anni. Ma i rapporti, come succede in molti casi, non sono certo idilliaci: le vacanze, il tempo e la gestione dei figli sono spesso motivo di vere e proprie liti.

Nel pomeriggio del 17 marzo scorso avviene il litigio più eclatante, riportato da La Repubblica. Davanti a una scuola media del quartiere Città Studi a Milano l'ex moglie chiama gli agenti di Polizia, e denuncia l'ultimo battibecco avvenuto con Facci: la donna spiega che, al termine di un colloquio con i professori del figlio maggiore, il giornalista le avrebbe assestato una manata sul casco e due calci allo scooter, ai quali lei avrebbe reagito con uno schiaffo. I presenti li dividono e intimano al giornalista di chiedere scusa. Lui, secondo quanto riportato dai testimoni, se ne va: "Salutameli", risponde quando l'ex moglie minaccia di chiamare i poliziotti.

L'ammonimento del Questore di Milano

In seguito a questa lite, è arrivato per Facci l'ammonimento da parte del Questore di Milano Giuseppe Petronzi: si tratta di un provvedimento amministrativo previsto dalla legge a tutela di una presunta vittima di stalking, una disposizione con natura preventiva e dissuasiva per evitare danni più gravi alla persona che riferisce di aver subito atti persecutori.

"Non c'è alcuna conseguenza di nessun tipo, tranne che sono dovuto andare in Questura a ricevere questo pezzo di carta. Un atto dovuto e impugnabile davanti al Tar, il cui peso è talmente poco considerevole che non so nemmeno se lo impugneremo", ha commentato il giornalista di Libero. "Parliamo di uno scambio di mail come quelle che ci siamo scambiati nei vent'anni precedenti. È stato ritenuto un pretesto per fare una ulteriore causa da parte di questa persona che negli ultimi quattro mesi mi ha intentato quattro cause". E ha aggiunto: "Tra l’altro questa persona l’ho anche denunciata io perché mi ha messo le mani addosso davanti ad altri".

La risposta di Filippo Facci

Il Questore di Milano, nel suo ammonimento, cita la “molesta interferenza nella vita privata e di relazione della richiedente” e l'utilizzo di "espressioni dal contenuto gravemente ingiurioso, lesive della dignità della sua persona, delle sue capacità professionali, della sua origine territoriale". Comportamenti che, come sottolinea Petronzi, "hanno determinato un perdurante stato di ansia” nella donna.

"Era una No-vax e per le sue idee ha fatto prendere il Covid ai miei figli, ho reagito a questo e solo via mail. Dov'è lo stalking, dove?", sono state le dichiarazioni di Facci dopo la diffusione della notizia. "Tra un po' diranno che all'asilo ho guardato male una bambina. Da giorni si cercava un incidente, eccolo servito. In un weekend senza notizie mi hanno attribuito quattro reati, di punto in bianco".