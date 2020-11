Le misure adottate da Regione Lombardia per contenere la diffusione del contagio da Coronavirus portano ai primi effetti positivi. Secondo quanto stabilito dall'ultimo rapporto dell'Istituto superiore di sanità, infatti, nella regione governata da Attilio Fontana l'indice di contagio Rt è calato: ad oggi, venerdì 13 novembre, ha valore pari a 1,46.

Gallera: Risultato positivo grazie a misure adottate da Regione

La notizia era già stata in parte anticipata oggi dall'assessore al Welfare della Regione Giulio Gallera che, in audizione alla commissione sanità del Consiglio regionale, durante un punto sulla situazione emergenziale, aveva spiegato come in Lombardia l'Rt fosse sceso sino a quota 1,5. Situazione ancora migliore a Milano, dove l'indice di contagio in questione è calato tra 1,2 e 1,2, confermando le dichiarazioni del direttore generale dell'Ats Walter Bergamaschi. In merito al rallentamento, definito "significativo", Gallera ha dichiarato che è il "risultato positivo" dell'introduzione di "azioni messe in campo dalla Regione" a partire dalla seconda metà del mese scorso, comprendenti l'istituzione del coprifuoco su tutto il suolo lombardo a partire dalle 23 sino alle 5 di mattino, oltre alla chiusura di bar e ristoranti alle ore 18. Per quanto riguarda invece gli effetti del lockdown dato dalla zona rossa introdotto dopo l'ultimo Dpcm del Governo Conte, l'assessore alla Sanità ha dichiarato che si vedranno "tra qualche giorno".

Cos'è l'indice di contagio Rt

Con la dicitura "indice di contagio Rt", si intende un parametro usato dalle istituzioni sanitarie per definire la potenziale trasmissibilità di una malattia infettiva in un dato periodo di tempo. Per quanto riguarda la pandemia da Coronavirus che sta colpendo l'Italia e il resto del mondo, entro i confini nazionali il valore di Rt viene monitorato settimanalmente dall'Istituto superiore di sanità e dal Ministero della Sanità. Tale dato individua un numero medio di persone che possono rimanere contagiate dal Covid da un solo altro individuo. La soglia di rischio del valore di Rt è pari a 1.