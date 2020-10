in foto: Immagine di repertorio

Continuano ad aumentare, seppur a ritmi sostenibili, i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Lombardia. Qualche giorno fa la Regione aveva attivato nuovi posti di riserva in vista di un peggioramento della situazione, nei reparti dedicati ai pazienti Covid-19. Una settimana fa erano 33 i ricoverati i terapia intensiva in sei ospedali. Stando all'ultimo aggiornamento i pazienti in rianimazione sono ora 39 in otto ospedali.

Aumentano i ricoverati in terapia intensiva in Lombardia

Su 17 ospedali hub per il Coronavirus previsti sul territorio lombardo dal piano regionale, al 4 ottobre sono otto le strutture hanno attivato posti Covid-19 in terapia intensiva. Si tratta degli Spedali Civili di Brescia (6 pazienti in rianimazione, di cui 4 intubati), dell'ospedale Niguarda di Milano (7 ricoverati, di cui 6 intubati), il Policlinico di Milano (7 pazienti, tutti intubati), l'ospedale Sacco (5 pazienti, 4 intubati), il San Gerardo di Monza (5 ricoverati di cui 4 intubati), il San Matteo di Pavia (6 pazienti di cui 4 intubati).

A Bergamo di nuovo pazienti covid in rianimazione

Due nuovi ospedali hanno pazienti con Coronavirus in terapia intensiva: l'ospedale di Busto Arsizio (un ricoverato in rianimazione, intubato) e l'ospedale Papa Giovanni XXIII (2 pazienti, entrambi intubati). All'ospedale di Bergamo, una delle struttura simbolo della prima fase dell'emergenza coronavirus, la Rianimazione era stata dichiarata covid-free a luglio. L'età media dei pazienti in rianimazione positivi al Covid-19 è di 63 anni. Il più anziano ha 86 anni, il più giovane 16 (si tratta di un ragazzo ricoverato per altre gravi patologie, risultato anche positivo al virus).

Sono invece 24 le persone entrate in ospedale con il Coronavirus nel corso della giornata di ieri. Sei nuovi pazienti sono stati ricoverati negli ospedali della Asst Santi Paolo e Carlo di Milano. Cinque ricoveri sono stati segnalati dalla Asst della Valtellina e dell'Alto Lario (ospedali di Sondrio, Sondalo, Chiavenna e Morbegno). Quattro dalla Asst Ovest Milanese (ospedali di Legnano, Magenta, Cuggiono, Abbiategrasso). Tre nuovi ingressi al Policlinico San Matteo di Pavia. Un ingresso si registra nelle altre Asst.