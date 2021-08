Coppia di turisti lascia la figlia di 8 mesi in auto sotto il sole: la salvano alcuni passanti Due turisti austriaci sono stati denunciati per abbandono di minori dopo aver lasciato la loro bambina di 8 mesi in auto sotto il sole delle 13. A salvarla sono stati alcuni passanti richiamati dalle urla della piccola: subito è stata chiamata la polizia locale che hanno verificato che in auto c’erano 35 gradi.

A cura di Giorgia Venturini

Hanno lasciato la figlia più piccola di 8 mesi all'interno dell'auto sotto il sole delle 13 di ieri domenica 15 agosto. A notarla sono stati alcuni passanti allertati dalle grida della piccola. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto e come riporta Il Corriere della sera, due turisti austriaci hanno raggiunto l'area di servizio di Assago Ovest lungo la tangenziale milanese: moglie e marito sono scesi dal loro suv portando con loro la figlia maggiore di 3 anni, ma lasciando invece la più piccola di 8 mesi in macchina sotto il sole.

A salvarla alcuni passanti

A soccorrere e salvare la piccola sono stati altri automobilisti presenti anche loro nell'area di servizio e richiamati delle grida e dal pianto della piccola. Alcuni passanti si sono avvicinati all'auto cercando di aprirla per estrarre la piccola, mentre altri hanno chiamato la polizia locale. La coppia di turisti dopo dieci minuti è ritornata verso l'auto: a rintracciarli è stata una donna che parlava tedesco. Gli agenti una volta sul posto hanno trovato la piccola nell'auto con il termometro che segnava 35 gradi così per i genitori è scattata la denuncia per abbandono di minori.

Bimbo travolto da autocarro a Milano

Tragedia sfiorata anche qualche giorno fa: sempre a Milano un bimbo di tre anni stava attraversando le strisce pedonali insieme alla mamma, in via degli Etruschi, a Milano, quando è stato investito da un autocarro. Nell’incidente il bambino ha riportato un trauma con frattura alla gamba e al piede ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda. Sul posto, come ha precisato anche l’Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), sono intervenuti i soccorritori su un’ambulanza e un'automedica. Fortunatamente la tragedia è stata solo sfiorata, visto che il bambino, stando alle informazioni dei soccorritori, non sarebbe in pericolo di vita.