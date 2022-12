Contromano in tangenziale si scontra con un’auto: tre feriti, grave un turista Due auto si sono scontrate frontalmente lungo la tangenziale a Sondrio. Le tre persone a bordo sono rimaste ferite, in particolare il turista 32enne alla guida di una delle vetture coinvolte. Pare che una delle due viaggiasse contromano al momento dell’impatto.

Due auto, una Nissan Qashqai e una Suzuki Swift, si sono scontrate ieri mattina (mercoledì 28 dicembre) lungo la tangenziale a Cosio Valtellino, in provincia di Sondrio. Tutte e tre le persone coinvolte sono rimaste ferite, in particolare un uomo di 32 anni alla guida di una delle due vetture che è stato trasportato in eliambulanza per essere ricoverato d'urgenza a Brescia.

L'incidente sulla tangenziale a Cosio Valtellino

L'incidente è avvenuto poco prima delle 10, sulla variante di Morbegno, in territorio di Cosio Valtellino, all'imbocco di una galleria. Da una prima ricostruzione, sembra che una delle due auto, al momento della collisione, viaggiasse contromano. O che comunque abbia fatto un sorpasso azzardato invadendo l'opposta corsia di marcia. L'impatto si è verificato all'altezza della galleria Silvaplana, dove la strada ha solo due carreggiate.

Con direzione Sondrio pare stesse procedendo una 60enne. La donna, residente a Monza, è stata ricoverata in codice giallo a Gravedona. Verso Milano, invece, viaggiava il 32enne con una coetanea. A riportare le ferite più gravi è stato l'uomo, mentre la donna che era con lui sembra aver subito un trauma addominale. I due stavano rientrando da una breve vacanza.

Ieri un automobilista di 48 anni si è scontrato con un autobus in via Gazzoli a Milano. L'uomo è morto qualche ora dopo l'arrivo all'ospedale San Carlo. La dinamica è ancora da accertare, ma sembra che abbia invaso la corsia del mezzo pubblico provocando l'incidente a causa di un malore. I sanitari del 118 che sono arrivati sul posto hanno soccorso anche alcuni passeggeri dell'autobus, ma nessuno ha riportato particolari traumi. Illeso anche il conducente del mezzo pesante.