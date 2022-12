È morto l’automobilista che si è scontrato contro un autobus a Milano L’automobilista di 48 anni che questa mattina si è scontrato contro un autobus in via Gozzoli a Milano è deceduto dopo l’arrivo in ospedale.

L’incidente in via Gozzoli a Milano

Non ce l'ha fatto l'automobilista di 48 anni che questa mattina si è scontrato contro un autobus in via Gozzoli a Milano. Stando alle prime informazioni, l'uomo è morto qualche ora dopo l'arrivo all'ospedale San Carlo di Milano. Qui era arrivato già in gravissime condizioni: purtroppo i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

L'auto ha invaso la corsia opposta

Ora si sta cercando di ricostruire quanto accaduto: da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'uomo abbia invaso la corsia del mezzo pubblico provocando quindi l'incidente. Causa di questa improvvisa manovra è forse un malore che ha colpito la vittima prima dell'impatto.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che hanno soccorso anche alcuni passeggeri dell'autobus: nessuno però sembrerebbe in gravi condizioni. Illeso il conducente del bus.

Morto un uomo nello scontro tra scooter e bus

Lo scorso aprile un uomo di 41 anni è morto mentre era in sella al suo scooter: si è scontrato contro un autobus di una compagnia di trasporti privata. L'incidente, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto poco dopo le 20 in via Vincenzo da Seregno, a Bruzzano, nelle vicinanze dello svincolo con viale Rubicone. Sul posto il 118 ha subito inviato gli equipaggi di un'ambulanza e di un'automedica in codice rosso.

All'arrivo dei soccorritori, tuttavia, per il 41enne non c'era ormai più nulla da fare: l'uomo, del quale non sono state rese note le generalità, è morto sul colpo nell'impatto contro il mezzo pesante.

Stando alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, sembrerebbe che l'incrocio in cui è avvenuto lo scontro fosse regolato da un semaforo. È dunque probabile che uno dei due conducenti non abbia rispettato il segnale rosso.