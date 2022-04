Continua a perseguitare l’ex moglie nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato Ha continuato a perseguitare l’ex moglie nonostante il divieto di avvicinamento: per lui è arrivato l’arresto dovrà rispondere di reati contro la persona e stalking.

A cura di Ilaria Quattrone

Ha continuato a perseguitare l'ex moglie nonostante avesse già ricevuto un divieto di avvicinamento: è successo a Berlassina, comune in provincia di Monza e Brianza dove un uomo di 49 anni è stato arrestato dai carabinieri di Seregno. Per lui le accuse sono di reati contro la persona e stalking. Il 49enne avrebbe infatti violato il divieto, avvicinandosi all'ex moglie di 46 anni che è residente nella provincia di Como.

Picchiata e offesa per oltre venti anni

Ancora quindi un episodio di violenza a carico di una donna. Stando agli elementi raccolti fino a questo momento dai carabinieri, l'operaio – per oltre venti anni – ha picchiato, umiliato e offeso la moglie. Quando la donna ha deciso di lasciarlo, l'uomo ha iniziato a perseguitarla: sempre presente nei luoghi frequentati dalla 46enne e sempre pronto a insultarla e fino anche ad aggredirla. Spesso la pedinava quando si trovava con il figlio minorenne o la inviava messaggi dove la insultava e minacciava. Uno stato d'ansia che l'aveva portata a barricarsi in casa per paura che potesse accadere qualcosa a lei o ai suoi cari.

Ha scavalcato la cancellata di casa

L'escalation ha raggiunto l'apice quando, l'1 marzo scorso, l'uomo ha deciso di scavalcare la cancellata dell'abitazione della donna. L'ex moglie ha quindi chiesto aiuto ai carabinieri. Da lì è scattato il divieto di avvicinamento nei confronti dell'uomo. Una misura che però non ha fermato l'uomo: a fine marzo il 49enne ha deciso di appostarsi nuovamente sotto casa dell'ex. Sono intervenuti di nuovo i militari. Per lui, considerata la violazione, è quindi arrivato l'arresto.