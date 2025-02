Contabile sottrae 440mila euro dalla fondazione culturale per pagarsi viaggi e shopping online: denunciata

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

La contabile di una fondazione culturale di Saronno (in provincia di Varese) è stata denunciata dalla guardia di finanza con l'ipotesi di reato di peculato. Stando a quanto ricostruito dai militari, la donna avrebbe sottratto più volte denaro dai conti dell'ente finanziato dal Comune per una somma complessiva superiore ai 440mila euro e usato quei soldi per pagarsi viaggi all'estero e spese personali su negozi online.

le indagini sono iniziate lo scorso ottobre, dopo che il presidente della Fondazione culturale che gestisce il teatro della città di Saronno ha denunciato alcuni strani ammanchi dalle casse dell'ente. I finanzieri della Compagnia di Saronno, coordinati dalla Procura di Busto Arsizio, hanno iniziato ad analizzare i conti correnti e le varie movimentazioni di denaro confrontandoli con gli incassi della biglietteria della Fondazione. Secondo gli investigatori, quegli ammanchi denunciati dal presidente sarebbero dovuti a bonifici, distrazioni di denaro contante e prelevamenti allo sportello con la carta aziendale.

In totale sarebbero spariti: 350mila euro dalla cassa della biglietteria, altri 7.200 euro dall'incasso di assegni bancari e 82mila euro attraverso i prelievi con la carta aziendale. Secondo gli investigatori, a sottrarre gli oltre 440mila euro sarebbe stata la contabile della Fondazione. La donna, avendo pieno accesso alle risorse dell'ente pubblico, avrebbe mascherato le operazioni con "ingegnose scritture contabili" arrivando a sottrarre ben più denaro di quanto lo stesso presidente della Fondazione avesse denunciato.

Con i prelievi da centinaia di migliaia di euro considerati illeciti e ingiustificati dalla guardia di finanza, la donna si sarebbe pagata viaggi all'estero e vari acquisti da shopping online. La contabile è stata quindi denunciata per peculato.