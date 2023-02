Conosce una donna su un sito di incontri: lei e il marito lo picchiano con una mannaia Ha conosciuto una donna su un sito di incontro e avrebbe pattuito con lei un rapporto sessuale dietro pagamento: la donna si sarebbe rifiutata e avrebbe poi picchiato, insieme al marito, il 22enne.

A cura di Ilaria Quattrone

Aveva conosciuto una donna su un sito di incontri e avrebbe concordato con lei un rapporto sessuale a pagamento. Una volta arrivato sul luogo dell'appuntamento, la 37enne lo avrebbe picchiato. E ad aiutarla ci sarebbe stato il marito: l'aggressione si è verificata a Desio, comune in provincia di Monza e Brianza, lo scorso ottobre.

I carabinieri, raccogliendo la denuncia del 22enne, hanno ricostruito la dinamica. La vittima, che è residente a Casirate d'Adda (Bergamo), avrebbe deciso di vedersi con la donna in un centro messaggi. Una volta arrivato lì, la 37enne si sarebbe rifiutata di avere un rapporto con il ragazzo. Quest'ultimo le avrebbe chiesto indietro i soldi.

E da lì è scattata l'aggressione: la donna lo avrebbe preso a bastonate. Poco dopo, sarebbe arrivato il marito che lo avrebbe colpito con una mannaia.

Leggi anche Omicidio a Nuvolento, donna uccide il marito a coltellate davanti al figlio di 15 anni

Il 22enne ha riportato un trauma cranico

Il 22enne, che ha riportato diverse ferite e un trauma cranico, è stato trasferito all'ospedale di Desio dove è stato giudicato guaribile in venti giorni. È poi partita la denuncia ai carabinieri. I militari hanno perquisito il centro messaggi e hanno trovato materiale riconducibile all'attività di prostituzione, un bastone e una mannaia. Il locale è stato poi posto sotto sequestro.

Entrambi sono stati arrestati per lesioni personali aggravate in concorso, denunciati per violazioni in materia di immigrazione e segnalati all'ispettorato del lavoro. Dagli approfondimenti è poi emerso che il titolare del centro messaggi, un 43enne, aveva già precedenti per reati contro la persona, prostituzione, falsità personale e ingresso e soggiorno illegale in Italia.