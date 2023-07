Condannato a 2 anni e 10 mesi il tesoriere della Lega Alberto Di Rubba Alberto Di Rubba, nominato ad aprile nuovo amministratore federale della Lega, è stato condannato a 2 anni e 10 mesi per peculato.

A cura di Giorgia Venturini

È arrivata una condanna a 2 anni e 10 mesi per peculato Alberto Di Rubba, nominato ad aprile nuovo amministratore federale della Lega. Il giudice ha deciso per una interdizione perpetua dai pubblici uffici e una confisca di 38mila euro. La condanna rientra nel caso che ha visto coinvolta Lombardia Film Commission, di cui Di Rubbia è stato presidente: aveva portato già ad una condanna per Di Rubba e per Andrea Manzoni, ex revisore contabile della Lega alla Camera.

L'inchiesta su Lombardia Film Commission

L'inchiesta della Procura riguardava la compravendita a prezzo ritenuto gonfiato di un capannone a Cormano, acquistato per 800mila euro da Lombardia Film Commission, ente regionale per la promozione del cinema sul territorio lombardo e che all'epoca era diretto appunto da Di Rubba. I fatti risalgono al 2017: secondo l'accusa i soldi pubblici spesi per quell'operazione immobiliare sarebbero finiti in società legate a tre commercialisti, mentre una parte dei fondi sarebbe anche arrivata in un conto in Svizzera.

Fin da subito l'accusa ha sostenuto che il giro di denaro sarebbe servito per creare fondi da mettere a disposizione del partito. Una parte dei soldi sarebbe stata usata per operazioni immobiliari come l'acquisto di due ville sul lago di Garda.