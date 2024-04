video suggerito

“Molestata a 16 anni dal professore di matematica”: insegnante condannato a un anno e quattro mesi Una ragazza ha denunciato il suo professore di matematica perché l’ha molestata durante le ripetizioni. L’uomo è stato condannato a un anno e quattro mesi di carcere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Quando avevo 16 anni sono stata molestata dal professore di matematica durante le ripetizioni": a raccontarlo è una ragazza che sei anni fa è stata vittima del suo insegnante. L'uomo, un 55enne, è stato condannato due anni fa a un anno e quattro mesi con rito abbreviato per violenza sessuale dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Busto Arsizio. La sentenza è stata confermata, in questi giorni, dalla Corte d'Appello. Non è variata nemmeno la provvisionale nei confronti della parte offesa. A darne notizia è il quotidiano La Prealpina.

Il docente lavorava a Olgiate Olona (Varese), ma ha abbandonato la professione dopo la sospensione – stabilita dal Tribunale – da qualsiasi scuola di ogni ordine e grado. È stata proprio la giovane a denunciarlo: i fatti contestati sono avvenuti tra l'ottobre 2014 e l'autunno 2015 quando lei frequentava il liceo linguistico. Si sono verificati a casa della vittima e si sono tradotti in complimenti sul suo fisico e fino a un palpeggiamento.

Per anni la giovane ha mantenuto il silenzio. Ha poi deciso di confidarsi con il fidanzato e alcune amiche fino alla madre e alla sorella. Ha poi deciso di denunciare.

Il professore – che la famiglia conosceva perché insegnante della sorella maggiore della ragazza – ha sempre negato le accuse e, durante il ricorso in secondo grado, ha sostenuto che la sua accusatrice avrebbe continuato a intrattenere un rapporto di amicizia con lui. Avrebbe infatti parlato di alcuni messaggi. Tesi smentita dalla vittima e alla quale non ha creduto la Corte d'Appello che ha deciso di confermare la sentenza di primo grado.