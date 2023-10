Concorsi pilotati all’Università Statale: l’infettivologo Massimo Galli va a processo L’infettivologo Massimo Galli è stato rinviato a giudizio: l’ex primario del sacco è coinvolto nell’inchiesta relativa ai presunti concorsi pilotati all’interno dell’Università Statale di Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, martedì 3 ottobre, l'infettivologo Massimo Galli è stato rinviato a giudizio. L'ex primario dell'ospedale Sacco di Milano – in prima linea durante la pandemia da Covid – è coinvolto nell'inchiesta sui presunti concorsi pilotati per i posti da professore e ricercatore nella facoltà di medicina dell'Università Statale.

Galli sarà a processo perché accusato di falso. Durante il dibattimento, si deciderà anche per una imputazione alternativa tra la turbativa d'asta e l'abuso d'ufficio. È stato rinviato a giudizio anche il suo ex collaboratore, Agostino Riva.

Il processo inizierà il 13 dicembre

La decisione è stata presa dal giudice dell'udienza preliminare Livio Cristofano. Il gup ha accolto i patteggiamenti, con un pagamento di circa ottomila euro, di altri due imputati. Il processo inizierà il 13 dicembre. L'inchiesta è stata condotta dalla pubblico ministero Bianca Maria Eugenia Baj Macario e dal pubblico ministero Carlo Scalas.

Le accuse nei confronti dell'infettivologo Massimo Galli

Le indagini si sono concentrate su un episodio particolare: per gli inquirenti Galli sarebbe intervenuto – in quanto componente della commissione che giudicava le domande – sul verbale di valutazione dei candidati che avevano partecipato al bando per il ruolo di seconda fascia in malattie cutanee, infettive e dell'apparato digerente pubblicato nel 2020.

Il suo collaboratore – anche lui indagato – è risultato poi vincitore del concorso. Durante l'udienza di oggi, il professore Galli – assistito dall'avvocato Giacomo Gualtieri – ha ribadito che il suo operato è stato corretto.