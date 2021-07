Una nube nera si è alzata nel pomeriggio di domenica 11 luglio a Concesio, in provincia di Brescia. Qui è scoppiato un incendio in un'azienda che si occupa di lavorazione della plastica: per ore quindi il paese è invaso da fumo nero e denso. Proprio per il tipo di materiale che stava bruciando per tutto il pomeriggio il sindaco del paese ha chiesto ai suoi cittadini di tenere le porte e le finestre chiuse: "Vista l'entità dell'incendio in zona artigianale Campagnola – si legge sulla pagina Facebook del Comune – e le difficoltà tecniche del suo contenimento, si consiglia, in via precauzionale, alla popolazione residente in zona di tenere porte e finestre chiuse e di evitare si sostare all'esterno fino ad incendio domato. Il materiale in combustione è di tipo plastico". Il sindaco ha fatto sapere che Arpa Lombardia è già al lavoro per monitorare l'aria. Un monitoraggio che continuerà anche nei prossimi giorni. Intanto si cerca di capire le cause dell'incendio.

Sindaco: Incendio notevole e preoccupante

Subito sul posto sono intervenute più squadre dei vigili del fuoco. Dopo ore di lavoro, verso le 20 la nube di fumo non si era ancora estinta. Ats però non ha vietato i maxischermi posizionati in paese per la finale degli Europei di calcio: i cittadini del non sono stati obbligati a rimanere in casa per la serata nonostante che il Comune avesse chiesto ai tecnici di Ats se fosse necessario interrompere le attività pubbliche sul territorio. Intanto però la villetta quadrifamiliare molto vicina all'azienda è stata fatta evacuare. Per sindaco Agostino Damiolini però ha fatto sapere che "l'entità dell'incendio è notevole e preoccupante".