Grosso incendio esplode in un capannone a Brugherio: oltre 30 mezzi dei vigili del fuoco sul posto Ieri sera intorno alle 22 è esploso un incendio in un’azienda di materie plastiche a Brugherio, alle porte di Monza: l’intera struttura è andata distrutta e sono state impegnate oltre trenta squadre di vigili del fuoco. Sul posto anche i tecnici dell’Arpa per verificare se siano state sprigionate sostanze tossiche. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

A cura di Ilaria Quattrone

L’incendio esploso nell’azienda di Brugherio (Fonte: Facebook)

Oltre trenta mezza dei vigili del fuoco sono stati chiamati a spegnere le fiamme che hanno avvolto un capannone della MagniPlast a Brugherio, in provincia di Monza. Fortunatamente non si sono registrati feriti. L'incendio è divampato poco dopo le 22. I pompieri sono stati impegnati a gestirlo per diverse ore. Colonne di fumo sono state avvistate per diversi metri, destando la preoccupazione dei cittadini.

Il fuoco ha distrutto l'intera azienda

Il rogo è esploso in via Bruno Buozzi, a ridosso dell'autostrada A4 vicino al ponte della Candy. Stando alle prime informazioni ottenute, sembrerebbe che a prendere fuoco sia stata la copertura del capannone. Il fuoco avrebbe distrutto l'intera azienda: non è ancora chiaro cosa possa averlo scatenato. Se le fiamme siano divampate per un guasto o responsabilità terza. I pompieri hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica e capire cosa possa aver fatto esplodere il rogo. Oltre ai vigili del fuoco del Nucleo Regionale Nbcr, sono intervenute anche diverse squadre di medici e paramedici a bordo di ambulanze e automediche. Al momento però non si segnalano feriti.

Sul posto i tecnici di Arpa

Non è ancora chiaro a quanto ammontino i danni sia per l'azienda che per il territorio. Ieri sera erano presenti anche i tecnici di Arpa: l'azienda distrutta dalle fiamme infatti si occupa di materie plastiche. L'incendio potrebbe aver sprigionato sostanze tossiche e per questo motivo sono stati inviati gli esperti per il monitoraggio. Sul posto si è recato anche il sindaco di Brugherio, Marco Troiano. La vastità dell'incendio preoccupa l'amministrazione e i residenti.