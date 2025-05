Concerto Radio Italia Live 2025: come arrivare in piazza Duomo, gli orari di metro e bus e la viabilità

video suggerito

Domani, venerdì 30 maggio, ci sarà il concerto di Radio Italia Live in piazza Duomo a Milano che inizierà alle ore 20:40. L'evento è gratuito e tra i cantanti ci saranno: Achille Lauro, Elodie, Fedez e Giorgia. Alcune linee tram saranno deviate e la stazione Duomo delle linee della metro M1 e M3 rimarrà chiusa. Tutte le modifiche alla circolazione dei mezzi.

A cura di Giulia Ghirardi

Come ormai da tradizione, la città di Milano torna a ospitare il Concerto di Radio Italia Live 2025, uno degli appuntamenti più attesi dell'anno per i milanesi. L'evento si terrà domani, venerdì 30 maggio, in piazza Duomo e l'inizio delle esibizioni è previsto per le ore 20:40.

Sul palco ci saranno i big della musica italiana che saranno accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra, tra i più attesi Achille Lauro, Elodie, Fedez e Giorgia. Alla conduzione ci saranno, invece, le voci di Radio Italia Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta, Emiliano Picardi. L'ingresso all'evento è gratuito, ma per accedere all'area era necessario accreditarsi. Per tutti coloro, dunque, che non riusciranno a essere presenti in piazza, sarà possibile vedere il concerto su Radio Italia solomusicaitaliana e su Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat).

In occasione del Concerto, Atm ha annunciato che ci saranno diversi cambiamenti per quanto riguarda gli orari e la circolazione di metropolitane, autobus e tram.

Come arrivare in piazza Duomo per il concerto di Radio Italia

In occasione del Concerto Radio Italia Live sono previste alcune modifiche alla normale circolazione dei mezzi pubblici. Su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza, Atm ha comunicato la chiusura della stazione della metropolitana Duomo a partire dalle ore 12.00 di domani, venerdì 30 maggio. Da quel momento i treni delle linee M1 e M3 salteranno la fermata Duomo e dalle ore 19.00 i treni della linea M1 salteranno anche quella di Cordusio. Le stazioni della metropolitano riapriranno regolarmente soltanto la mattina successiva, quella di sabato 31 maggio.

Considerando tali modifiche alla circolazione, per raggiungere piazza Duomo il consiglio è quello di scendere alla stazione di Cordusio (fino alle 19.00), o successivamente a quelle di Cairoli, San Babila, Montenapoleone o Missori. Per chi volesse raggiungere la location in treno è stato predisposto un biglietto ferroviario speciale che consente di raggiungere Milano da qualsiasi stazione della Lombardia con tariffa unica a 13 euro.

Quali sono le fermate della metro che chiudono prima

Dopo il normale orario di chiusura la M1 (tra Sesto FS e Molino Dorino/Bisceglie), M3 e M4 rimarranno in servizio più a lungo. Chiuderanno, invece, come al solito le linee M2, M5 e la tratta Molino Dorino-Rho Fieramilano. Dopo la chiusura delle metropolitane, saranno a disposizione alcuni bus notturni, compresi quelli che sostituiscono le metropolitane: NM1, NM2, NM3 e NM4.

M1, ultime partenze dal centro:

Per Rho Fieramilano ore 00:05

Per Bisceglie ore 1:20

Per Molino Dorino ore 1:10

Per Sesto FS ore 1:13

M3, ultime partenze dal centro:

Per Comasina ore 1:11

Per San Donato ore 1:15

M4, ultime partenze:

Per Linate ore 1:16

Per San Cristoforo ore 1:16

Gli orari dei bus e dei tram

Dalle ore 12:00 di domani, venerdì 30 maggio, sono previste anche alcune modifiche alla circolazione alle linee 3, 14, 15 dei tram.

In particolare, il tram 3 da piazza 24 Maggio devierà per seguire il percorso del tram 14 fino a Lorenteggio. Il tram 14 farà normale servizio tra Cimitero Maggiore e Cairoli (via Cusani) e tra Lorenteggio e Porta Genova. Non passerà tra via Cantù e Coni Zugna/Colombo. Infine, il tram 15 farà normale servizio tra Rozzano e Missori, ma da qui continuerà in via Albricci, via Larga, termina in piazza Fontana e tornerà indietro sullo stesso percorso.

Dove è possibile parcheggiare per andare al concerto

Per permettere anche a chi arriva da più lontano di assistere al Concerto di Radio Italia Live 2025, alcuni parcheggi rimarranno aperti fino alle ore 2:00 di notte. Tra questi, i parcheggi di Lampugnano, Bisceglie, Famagosta, Cascina Gobba e San Donato.