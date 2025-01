video suggerito

Come sta la bimba di 3 anni ferita alla testa da un colpo di pistola che ha trovato nella camera dei genitori La bimba di 3 anni rimasta ferita gravemente alla testa da un colpo di arma da fuoco partito accidentalmente dalla pistola del padre ha avuto un lieve miglioramento: è ancora sedata però all’ospedale di Bergamo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

C'è un lieve miglioramento per la bimba di 3 anni rimasta ferita gravemente alla testa da un colpo di arma da fuoco partito accidentalmente dalla pistola del padre che la piccola e sua sorella hanno trovato in camera dei genitori. Stando alle ultime informazioni, i medici dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo stanno decidendo per la diminuzione lieve della sedazione della piccola. Le prossime ore saranno fondamentali per capire meglio se la piccola può definirsi fuori pericolo.

Intanto le indagini vanno avanti. I fatti risalgono al pomeriggio di mercoledì primo gennaio quando intorno alle 16 la bimba di 3 anni, insieme alla sorellina di 5 hanno trovato la pistola del padre in camera dei genitori nella villetta di famiglia a Gardone Valtrompia, in provincia di Brescia: quale delle due l'ha impugnato per sbaglio non è ancora chiaro, certo però è che purtroppo dall'arma è partito un colpo che ha ferito gravemente la piccola alla testa. Gli inquirenti ora hanno sottoposto i componenti della famiglia all’esame dello stub: servirà per capire chi ha la presenza di tracce di polvere da sparo sulle mani. La Procura ha aperto un fascicolo per lesioni colpose e omessa custodia dell'arma. Sono indagati entrambi i genitori. Durante l'interrogatorio infatti avrebbero fornito versioni contrastanti.

Ora la speranza è che la piccola si svegli e che stia bene. L'arma – stando agli accertamenti degli investigatori – era legalmente detenuta ma non legalmente tenuta al sicuro e custodita. Il padre, il proprietario dell'arma, ha spiegato che l'aveva in camera per il timore dei ladri.