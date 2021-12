Come funziona il nuovo hub per i tamponi a Gallarate: chi può andare Apre da oggi il punto tamponi di Gallarate, in provincia di Varese. Non tutti però possono accedere alla struttura. Ecco gli orari e chi è autorizzato a richiedere un tampone.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Apre oggi, giovedì 30 dicembre, il punto tamponi in modalità "drive through" all'ex Caserma dell’Aeronautica Militare di Gallarate, in provincia di Varese. L'ingresso laterale sarà raggiungibile dalla rotonda che da corso Sempione si immette sul retro della zona commerciale, parallela a Corso Sempione. Il progetto è frutto dell’alleanza tra Ats dell’Insubria, l'Asst Valle Olona, l'amministrazione comunale e i militari dell’Esercito. La struttura sarà gestita dai militari e dal personale dell'Asst Valle Olona.

Gli orari del punto tamponi di Gallarate e chi può accedere

Il punto tamponi sarà attivo inizialmente dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 13, con due linee tamponi, per arrivare a pieno regime entro la metà del mese di gennaio, con sei linee tamponi. Possono accedere solo i cittadini:

sintomatici: con prenotazione a cura del medico di medicina generale/Ats/prescrizione del proprio medico curante;

a fine isolamento (o guarigione): con prenotazione a cura di Ats/stampa del provvedimento di isolamento inviato da Ats;

di rientro dall’estero: con prenotazione a cura di Ats/stampa del provvedimento di quarantena inviato da Ats.

L’attivazione del nuovo Centro si aggiunge all’offerta già presente sul territorio presso il punto tamponi di Gorla Maggiore, sempre in modalità "drive through", che vede circa mille tamponi molecolari eseguiti giornalmente.

Polemica sull'aumento di prezzi per i tamponi di alcune strutture private

Scoppia intanto la polemica sui prezzi dei tamponi. L’aumento dei contagi ha portato a una maggiore richiesta di tamponi rapidi e molecolari: molti cittadini sono stati però costretti a rivolgersi a strutture private. Se qualcuno ha scelto di mantenere i costi invariati anche dopo l'incremento dei casi, qualcuno invece ha deciso di aumentarli. Alcuni cittadini hanno ricevuto come risposta dai laboratori privati anche prezzi che sfiorano i 145 euro.