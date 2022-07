Colpito da un aneurisma, si accascia a terra: dichiarata la morte cerebrale del 21enne Federico Denti Tragedia a Palinuro dove un ragazzo di 21 anni di Crema, Federico Denti, è stato dichiarato cerebralmente morto dopo un aneurisma.

Tragedia a Palinuro, in Campania, dove un ragazzo di 21 anni di Crema, Federico Denti, è stato dichiarato cerebralmente morto dopo essere stato colpito da un aneurisma. Il giovane si trovava in vacanza con gli educatori del Grest di Ombriano, quartiere di Crema, quando, all'improvviso, è caduto a terra privo di sensi. Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 regionale campano che l'hanno trovato in condizioni disperate.

Ventunenne si accascia a terra colpito da un aneurisma, dichiarata morte cerebrale

Dopo averlo caricato sull'ambulanza, Federico è stato trasferito in codice rosso con la massima urgenza in ospedale dove è stato preso in cura dai medici della struttura. Dopo qualche ora, però, la diagnosi che non lascia spazio a interpretazioni: il 21enne è stato dichiarato cerebralmente deceduto. Il dramma si è consumato nella serata di mercoledì mentre Federico era fuori con gli amici e don Stefano Savoia. Con la diffusione della tragica notizia, la comunità di Ombriano si è stretta attorno alla famiglia di Federico, straziata dal dolore della perdita. In piazza è stata organizzata una preghiera.

La mamma di Federico: Sarai il mio buongiorno

Nel frattempo, i genitori del 21enne sono andati a Palinuro. La madre Annamaria ha pubblicato stamattina un post su Facebook scrivendo: "Tesoro mio, sono stati 21 anni di gioie con te. Il tuo sguardo dolce, il tuo entusiasmo, la tua voce profonda sono marchiati a fuoco nel mio cuore. Sarai in ogni mio buongiorno, in ogni mio pensiero, in ogni sorriso e in ogni lacrima per tutti i giorni a venire". Gli amici e i ragazzi che si trovavano a Palinuro insieme a Federico stanno rientrando a Crema in compagnia del sacerdote di Ombriano don Stefano Savoia.