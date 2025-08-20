milano
video suggerito
video suggerito

Colpito da trenta secchiate d’acqua mentre dorme in spiaggia ad Alassio: turista finisce in ospedale

Un pensionato di 75 anni, residente a Pavia e in vacanza ad Alassio (Savona), è finito in ospedale per una crisi cardiaca dopo essere stato colpito da una trentina di gavettoni: in quel momento stava riposando su un lettino in spiaggia. I carabinieri sono al lavoro per cercare i responsabili.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Francesca Del Boca
33 CONDIVISIONI
Immagine

Colpito da una scarica di "gavettoni", è finito in ospedale. È successo a un turista pavese di 75 anni in vacanza ad Alassio (Savona), colpito con una trentina di secchiate d'acqua da un gruppo di giovani mentre stava riposando su un lettino in una spiaggia privata.

Il fatto, accaduto a Ferragosto, è stato reso noto oggi. L'anziano, risvegliatosi in preda a grave shock emotivo con una crisi ipertensiva arteriosa, è stato subito trasportato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona), dove è rimasto ricoverato due giorni. Dimesso il 17 agosto, dovrà ora essere sottoposto ad ulteriori accertamenti per monitorare l'evoluzione dei danni cardiovascolari e psichici riscontrati dai medici.

Il turista lombardo ha intanto sporto denuncia, nell'obiettivo di risalire agli autori del gesto (al momento non ancora individuati): il gruppo di giovanissimi, secondo quanto emerso al momento, non conosceva l'anziano che in quel momento dormiva tranquillo sul lettino, probabilmente scelto tra la folla come "vittima perfetta" dello scherzo crudele. Verranno così ascoltate le testimonianze degli altri bagnanti, così come verranno analizzate le immagini delle telecamere di sorveglianza a circuito chiuso del lido ed eventuali fotografie scattate dai presenti il giorno di Ferragosto.

Attualità
Cronaca
33 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Inchiesta urbanistica
Milano
Lorenzo Pacini (Pd): “Chat private fra Comune e costruttori? Inaccettabili, ora una svolta”
Inchiesta Urbanistica, Giuseppe Marinoni si dimette anche dalla Commissione paesaggistica della regione
"Sbloccateci questi progetti pls, caffè quando vuoi": nella chat le pressioni di Catella sul Comune
Caso Pirellino, la chat che inchioda l'ex assessore Tancredi: “Sono andato al di là del mio ruolo"
"Mi confermi assessore?": Catella era considerato il vero sindaco di Milano da Tancredi
Indagato anche Christian Malangone, direttore generale del Comune di Milano
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views