Code in autostrada in Lombardia, ritardi anche in stazione Centrale a Milano È un sabato da bollino nero in Lombardia: a causa dell’esodo estivo si registrano lunghe code sulle autostrade della regione. C’è stato anche un guasto alla linea ferroviaria vicino Milano Rogeredo che ha causato alcuni ritardi.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Si registrano alcune code sulle autostrade in Lombardia: quello di oggi, sabato 5 agosto, è infatti un giorno da bollino nero. L'esodo estivo sta facendo registrare traffico intenso su tutta la regione. Si registrano anche ritardi alla circolazione ferroviaria a causa di un guasto tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni.

Ritardi sulle autostrade in Lombardia

Per il momento si registra una coda alla barriera di Milano est dell'autostrada A4: c'è traffico intenso sia in direzione Trieste che in altri tratti. Si segnalano infatti code a tratti tra Milano Nord e lungo il Bivio dell'autostrada A8/A9 Lainate-Chiasso. C'è anche traffico lungo la barriera di Como Grandate.

Guasti alla circolazione ferroviaria, ritardi alla stazione Centrale

Sempre nella giornata di oggi, sabato 5 agosto, si è registrato un guasto vicino alla stazione di Milano Rogoredo. I tecnici lo hanno però risolto in breve tempo. Nonostante questo, si sono avuti ritardi dai 10 ai 30 minuti nelle partenze. In particolare modo, ci sono disagi in stazione centrale a Milano.