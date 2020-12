in foto: Immagine di repertorio

È positivo al Coronavirus, ma nonostante questo ha deciso di uscire da casa e violare l'isolamento domiciliare mettendo così in pericolo i clienti e i dipendenti di un supermercato. È successo a Cocquio Trevisago, piccolo comune in provincia di Varese, dove un uomo è stato denunciato per aver infranto le norme di sicurezza in materia di Covid.

Altri tre positivi al Covid violano la quarantena

Stando a quanto riportato dal giornale "VareseNews", la polizia locale durante dei controlli ha scoperto che l'uomo, nonostante la sua positività al virus, fosse fuori casa. Per lui è quindi scattata immediatamente la denuncia. Questo non è il primo caso all'interno del territorio di Cocquio Trevisago. I vigili hanno trovato altre tre persone positive al virus che in questi giorni hanno violato la quarantena. Anche nel loro caso si è proceduto con la denuncia. Nelle ultime settimane i controlli serrati della polizia locale hanno permesso di scoprire che tra tutti i positivi di Cocquio oltre il dieci per cento non rispetta le regole. Questa rilevazione è stata resa possibile sia per le dimensioni del paese, che consentono di individuare subito chi trasgredisce, e sia per l'attivazione del progetto di "controllo del vicinato".

Le sanzioni: si rischia fino a cinque anni di carcere

Il mancato rispetto dell'isolamento domiciliare per chi è positivo al virus comporta la violazione dell'articolo 452 del codice penale che punisce i delitti colposi contro la salute pubblica. In questo caso chiunque è considerato colpevole del reato di diffusione di un'epidemia ed è punito penalmente, rischiando da uno a cinque anni di carcere.