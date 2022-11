Clochard dorme sul pavimento di un dehors: il titolare lo caccia con l’acqua gelata Il gestore di un locale di Porta Venezia, a Milano, ha gettato dell’acqua gelata su un clochard che dormiva nel dehors.

Stava dormendo sul pavimento di un dehors di un locale che si trova in Porta Venezia a Milano. Con lui, solo una coperta per ripararsi dal freddo che, in questi ultimi giorni, inizia a farsi sentire nel capoluogo meneghino. Appena lo ha visto, il gestore del locale ha preso un tubo e gli ha buttato addosso dell'acqua gelata. Il clochard si è quindi alzato, scusato e allontanato.

La sua azione è stata ripresa e postata sulla pagina social "MilanoBellaDaDio". Quelle immagini hanno fatto presto il giro dei social network. Il video ha scatenato diverse polemiche.

Il titolare, raggiunto dal quotidiano "Il Corriere della Sera", ha tranquillamente rivendicato il gesto. Per giustificarlo ha prima sostenuto che si trattava di "uno sconvolto, drogato, che stava dormendo alle due del pomeriggio, le sembra normale?" e poi di averlo fatto perché esasperato, insieme ad altri colleghi commercianti e ristoratori, dalla situazione con cui convivono da diverso tempo.

Le parole del gestore del locale

A Corsera ha infatti raccontato di trovare "escrementi e bottiglie rotte, rapine e aggressioni. È impossibile lavorare". Nonostante questo, la sua azione è e rimane brutale pur sostenendo di essere, da quando è aperto, "il primo che aiuta i senzatetto" e affermando subito dopo di "non poterne più".

Spiega poi al quotidiano, di non essere stato per nulla violento perché "violenza sarebbe se lo avessi preso a calci, trascinato". Specifica che il suo dehors "non è un dormitorio, lì non si deve dormire. La mia è solo esasperazione. Non so se lo rifarei, ma così sono sicuro che così non lo rifarà neanche lui".