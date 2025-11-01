Circondano una donna fuori dalla discoteca, la riempiono di calci e pugni e la rapinano: 4 arresti

Una donna, a Milano, è stata circondata, picchiata e derubata da una banda di quattro persone (tre donne e un uomo) fuori da una discoteca. Il gruppo è stato arrestato poco dopo l’aggressione.

(Immagine di repertorio)

Doveva essere una serata di divertimento e, invece, si è trasformata in un incubo. Nella serata di Halloween una donna di 43 anni è finita in ospedale dopo che quattro persone l'hanno circondata, picchiata e derubata fuori da una discoteca di Milano. Tutti sono stati arrestati e adesso dovranno rispondere dell'accusa di rapina aggravata in concorso.

Partiamo proprio dalla dinamica dei fatti. La 43enne aveva appena concluso la sua serata trascorsa in una discoteca che si trova lungo via Moneta, nel quartiere Affori. Era appena uscita dal locale quando è stata accerchiata e aggredita da tre donne e un uomo.

Il gruppo l'ha buttata a terra e ha iniziato a picchiarla: calci e pugni dati lungo tutto il corpo. Poi le hanno portato via la borsa (all'interno c'erano circa trecento euro e i documenti), le hanno strappato la collana e gli orecchini e poi le hanno rubato il cellulare.

Alcune persone hanno assistito alla scena e hanno chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli operatori sanitari del 118. I primi sono riusciti a individuare e bloccare le tre donne: hanno tutte tra i 38 e i 45 anni. L'uomo è stato poi trovato poco dopo con ancora il denaro e i gioielli.

La borsa, i documenti e il cellulare sono stati trovati in un cassonetto della spazzatura. Tutti sono stati trasferiti nel carcere San Vittore dove resteranno a disposizione dell'autorità giudiziaria.

I secondi hanno trasferito la vittima con un'ambulanza all'ospedale Fatebenefratelli di Milano dove è entrata in codice verde. Non è in pericolo di vita.

La banda è stata accusata di rapina aggravata in concorso e rischia una pena che va dai sei ai vent'anni e una multa che va dai duemila ai quattromila euro.