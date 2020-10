Ha visto la volante dei carabinieri parcheggiata senza custodia e ha pensato bene di saltarci sopra. Non solo: il sedicente trapper Diablobaby, noto anche come Tsunamimafia, ha postato il video sui suoi canali social, arricchendolo con un sottofondo musicale in scherno ai militari che, nel mentre del suo vergognoso gesto, erano dentro ad una sala di slot machine di Cinisello Balsamo per dei controlli di routine.

Salta sulla volante e pubblica il video sui social

Così è saltato sul cofano della volante e poi si è fatto una passeggiata sul tetto della medesima prima di tentare un salto simpatico per scendere. I fatti risalgono a ieri, venerdì 2 ottobre, e non sono passati inosservati ai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni che hanno denunciato a piede libero il ragazzo, un 21enne con precedenti per reati contro il patrimonio e armi, che ora dovrà rispondere delle accuse di vilipendio delle forze dell'ordine e danneggiamento aggravato. Questo perché secondo quanto riportato, la volante ha subìto alcuni danni nella sua parte superiore proprio a causa della camminata del ragazzo sul tetto del veicolo.

Voleva farsi pubblicità per far conoscere la sua musica

Il motivo del gesto, o meglio, della pubblicazione online del video, sarebbe riconducibile ad una mossa pubblicitaria per promuovere il suo personaggio e la sua musica. Lo stesso motivo per cui tale Jordan Tinti, ragazzo di 23 anni che si fa chiamare Jordan Jeffrey Baby, anch'egli sedicente rapper ma di Monza, pubblicò qualche tempo fa un video in cui si faceva beffe di una volante dei carabinieri davanti al comando provinciale di Napoli.