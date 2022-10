Ciclista viene investito da un’auto e finisce a terra: muore arrivato in ospedale Un ciclista di 50 anni è stato travolto da un’auto mentre era in sella alla sua bici, in via Tevere, a Fino Mornasco, in provincia di Como. Purtroppo è morto una volta arrivato in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

L'impatto è stato violentissimo. I sanitari non hanno potuto far nulla per salvare la vita a un ciclista di 50 anni travolto da un'auto mentre era in sella alla sua bici, in via Tevere, a Fino Mornasco, in provincia di Como.

Il ciclista trovato in arresto cardiaco

Dalle prime informazioni, l'uomo è stato investito dalla macchina e sbalzato a dieci metri di distanza. Allertati i soccorsi, i medici e paramedici hanno trovato il ciclista in arresto cardiaco. Gravissime le ferite riportate dallo schianto: ha riportato trauma cranico e addominale. Sul posto sono state eseguite le manovre di rianimazione, anche per tutto il tragitto in codice rosso verso l'ospedale Sant'Anna di Como. Purtroppo una volta in ospedale per lui ce stato più nulla da fare.

Sull'accaduto indaga la polizia locale

Ora la polizia locale dovrà ricostruire passaggio per passaggio quanto accaduto: resta ancora da capire se è stato violato qualche codice della strada e quindi confermare eventuali responsabilità. Al momento si sa per certo che l'impatto è stato violentissimo e seppur i soccorsi siano stati tempestivi nulla è servito a salvare la vita al 50enne.

