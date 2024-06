video suggerito

Ciclista viene investito da un’auto che poi scappa: trovato dopo 2 giorni il pirata della strada Il pirata della strada che sabato scorso ha travolto un ciclista a Pavia è stato individuato grazie alle telecamere di video-sorveglianza della zona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Dopo due giorni è stato trovato il pirata della strada che sabato scorso ha travolto un ciclista a Pavia. Al volante dell'auto c'era una donna di S.Angelo Lodigiano: l'automobilista prima di fermarsi e prestare soccorso all'uomo è ripartita a tutta velocità. Fondamentale per gli agenti di polizia locale di Pavia sono state le immagini delle telecamere di video-sorveglianza e le testimonianza di chi ha assistito all'incidente. Ora rischia una denuncia per omissione di soccorso e lesioni stradali.

Tutto è accaduto verso di 19 di sabato 22 giugno. Un uomo di 64 anni era in sella alla sua bicicletta in viale Indipendenza a Pavia quando è stato travolto dall'auto: subito è soccorso e in poco tempo è stato subito trasportato in ospedale, dove gli sono stati diagnosticati un trauma cranico e diverse ferite.

Ragazza di 24 anni investita e trascinata da un pirata della strada a Milano

Oggi lunedì 24 giugno una ragazza è stata travolta da un pirata della strada in piazza Bausan, quartiere Bovisa a Milano. A notare e bloccare il conducente dell'auto pirata è stato l’equipaggio di una volante della polizia: un agente ha notato le gambe della giovane, 24 anni che spuntavano da sotto la macchina, dalla parte della ruota anteriore sinistra. La giovane di 24 anni è stata liberata dalla vettura e trasportata d'urgenza all'ospedale Niguarda: qui, ora, è ricoverata in coma farmacologico per i gravissimi traumi riportati nel trascinamento soprattutto a testa. Una volta in ospedale fortunatamente la donna è uscita dal coma.

L’investitore è un ragazzo di 21 anni, residente in zona e risultato positivo all’alcoltest a cui è stato sottoposto dai vigili intervenuti per i rilievi. L’automobilista, che ha rischiato il linciaggio da parte dei residenti subito dopo l'incidente, è stato denunciato a piede libero.