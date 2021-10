Ciclista travolto e ucciso da un’auto a Venegono Superiore: la vittima è un pensionato Tragico incidente stradale nella serata di ieri, mercoledì 27 ottobre, a Venegono Superiore, in provincia di Varese. Un uomo di 72 anni, Domenico Presti, è morto dopo essere stato travolto da un’auto mentre era in sella alla sua bici. Le condizioni del 72enne sono subito apparse critiche: l’uomo è poi deceduto in ospedale. Sotto choc la donna alla guida dell’auto: è stata sottoposta all’alcoltest.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Un uomo di 72 anni, Domenico Presti, è morto nella serata di ieri all'ospedale Galmarini di Tradate, dove era stato ricoverato a seguito di un grave incidente stradale avvenuto a Venegono Superiore, in provincia di Varese. La vittima, un pensionato residente proprio nella cittadina del Varesotto, ieri sera poco prima delle 20 stava rientrando a casa in sella alla sua bicicletta. Mentre percorreva via Como, una strada ad alto scorrimento non molto illuminata, è stato travolto da un'auto guidata da una donna di 40 anni.

Il ciclista è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale

L'impatto è stato tremendo: l'anziano ciclista ha perso i sensi ed è stato soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'automedica inviati in codice rosso dall'Azienda regionale emergenza urgenza. I soccorritori hanno cercato di rianimarlo e lo hanno poi caricato su un'ambulanza, che ha portato d'urgenza il 72enne in ospedale. Lì, però, purtroppo l'uomo è deceduto nel corso della serata a causa dei gravi traumi riportati nell'incidente.

L'automobilista sottoposta all'alcoltest

Anche l'automobilista è stata soccorsa e trasportata in codice verde all'ospedale di Tradate. Più che per i traumi, è stata assistita dai medici per lo choc vissuto. La posizione dell'automobilista è molto delicata: i carabinieri della stazione di Castiglione Olona, che indagano sulla vicenda, hanno sottoposto la donna all'alcoltest per assicurarsi che non stesse guidando sotto l'effetto di alcolici. Bisognerà poi capire per quale motivo non abbia visto il ciclista e non sia riuscito a evitarlo. La donna rischia un'accusa per omicidio stradale.