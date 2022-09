Chiuso definitivamente dopo un quarto di secolo il campo nomadi abusivo di via Vaiano Valle È stato chiuso dopo 25 anni il campo nomadi abusivo di via Vaiano Valle a Milano.

Il campo nomadi abusivo di via Vaiano Valle a Milano è stato definitivamente chiuso dal Comune un quarto di secolo dopo il suo allestimento. La chiusura arriva a seguito del sequestro dell'intera area. Ne dà comunicazione su Facebook l'assessore alla Sicurezza di Milano Marco Granelli, scrivendo che "le giunte di destra lo hanno tollerato per ben 14 anni, le giunte di sinistra lo hanno chiuso creando alternative con regole, sicurezza e solidarietà".

Chiuso definitivamente il campo nomadi abusivo di via Vaiano Valle

Per Granelli, la differenza è tutta qui: "C'è chi urla, si fa vistosi selfie ma lascia i cittadini nel degrado e c'è chi lavora e chiude i campi rom, cerca la vera integrazione". In totale, nelle ultime settimane sono state allontanate 33 famiglie ora ospitate in accoglienze abitative temporanee. Si tratta di 140 persone, delle quali 65 sono minorenni.

Gli abusivi si erano insediati nel 1997

L'insediamento degli abusivi in via Vaiano Valle a Milano era cominciato nel 1997, quando avevano occupato un'area privata del Parco Sud. Granelli, dopo il sequestro dell'area, ha scritto che adesso è stata "riconsegnata alla proprietà, che la vigilerà con l'aiuto delle forze dell'ordine e della polizia locale, e inizierà a demolire i manufatti abusivi e a pulire, per restituire il luogo a Milano".

Granelli: Questa è la Milano dei fatti, poi ci sono quelli dei selfie

L'assessore alla Sicurezza di Milano ha poi chiosato scrivendo che "questa è la Milano dei fatti" lanciando una frecciatina ai rivali politici: "Poi ci sono quelli dei selfie nel giorno dello sgombero".