Rifiuti in fiamme nel campo nomadi a Milano: maxi incendio nella notte Ancora da definire la matrice dell’incendio nel campo rom a sud di Milano, probabilmente dolosa. Da tempo, in quella zona, si fanno sentire le proteste dei residenti contro le discariche abusive.

Incendi nella notte in via Vaiano Valle, nella periferia sud di Milano. Tre grandi roghi sono divampati all'interno del campo nomadi del capoluogo lombardo, uno spazio aperto che si trova tra il quartiere Corvetto e l'abbazia di Chiaravalle.

Rifiuti incendiati

Ancora da definire le cause del grande incendio, che ha tenuto impegnati i vigili del fuoco ininterrottamente per 12 ore con un'autopompa, due autobotti e una ruspa. Quest'ultima, in particolare, è servita a spostare il materiale che ha preso fuoco. Si tratta soprattutto di rifiuti.

Per questo motivo, l'ipotesi più concreta è che si sia trattato di roghi dolosi: ogni volta che i caschi rossi sono intervenuti per spegnere il fuoco, infatti, si è creato un altro focolaio da un'altra parte. Come se qualcuno li stesse appiccando intenzionalmente.

La chiusura dei campi nomadi

Proprio nei giorni scorsi, la Lega milanese ha organizzato un presidio in città per denunciare "il degrado e l'illegalità" dei siti rom milanesi e per "chiederne la chiusura”. Processo che in parte sta già avvenendo: la giunta comunale, giusto pochi mesi, ha approvato una delibera che prevede lo sgombero degli occupanti e la demolizione delle costruzioni abusive, con l'impegno di riqualificare in seguito l'intera area e ricollocare le famiglie bisognose.

La protesta dei residenti

E da tempo, in zona Vaiano Valle, si fanno sentire le proteste dei residenti contro le discariche e l'occupazione illegale. Da più di vent'anni una parte problematica di Milano, dove oggi vivono circa 116 persone e 55 minori. Nel degrado e nella sporcizia.